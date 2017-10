Pique: Sunt mândru de poporul catalan. Dacă preşedintele federaţiei crede că deranjez la echipa naţională, mă dau la o parte

Cu lacrimi în ochi, Gerard Pique a vorbit despre ceea ce a însemnat pentru el ziua de duminică, în care catalanii care au participat la referendumul pentru independenţa provinciei au fost bătuţi de forţele de ordine spaniole.

Barcelona a jucat cu porţile închise, în semn de protest, meciul cu Las Palmas. Fundaşul de pe Camp Nou s-a declarat mândru de compatrioţii săi, apoi s-a îndreptat spre prim-ministrul Spaniei, Mariano Rajoy, scrie mediafax.ro.

Pique s-a numărat printre fotbaliştii Barcelonei care nu au dorit ca meciul cu Las Palmas să se joace, în semn de protest faţă de cele întâmplate duminică. De altfel, Pique şi-a manifestat clar opinia în legătură cu referendumul pentru independenţa Cataloniei, i-a îndemnat pe catalani să meargă la vot, iar la finalul meciului de pe Camp Nou a vorbit, cu lacrimi în ochi, despre situaţia creată: "Sunt mândru de poporul catalan. A fost cea mai nefastă experienţă din viaţa mea. Dacă preşedintele federaţiei crede că deranjez prin venirea mea la echipa naţională, nu am nicio problemă să mă dau la o parte mai devreme de 2018 (n. red - Pique a anunţat că ediţia din 2018 a Cupei Mondiale va fi ultimul turneu la care va participa cu naţionala Spaniei). Echipa naţională nu e o competiţie de patriotism. Mergi acolo şi joci cât de bine poţi. Eu aşa văd", a spus Pique, citat de Marca.



Fundaşul a dus discuţia chiar mai departe şi nu a ezitat să-l critice public pe Mariano Rajoy, prim-ministrul Spaniei pe care-l consideră vinovat pentru toate evenimentele: "Prim-ministrul are statutul pe care-l are şi merge în toată lumea fără să ştie să vorbească limba engleză!", a mai declarat Pique.