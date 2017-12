Picturi realizate cu solvenţi, alcool, sodă, cafea, expuse la Castelul Cantacuzino

Expoziţia "Ne/oW Art", care prezintă peste 40 de lucrări realizate de artistele Mirela Iordache şi Nadine Kseibi, câştigătoare ale concursului de proiecte organizat în luna septembrie, va fi deschisă publicului începând din 15 decembrie, în Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino din Buşteni. Lucrările celor două artiste au fost alese din peste 100 de portofolii înscrise şi vor fi expuse până pe 15 martie 2018, scrie Mediafax.

"De-a lungul timpului, am avut expuşi în Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino tineri artişti care ne-au impresionat cu viziunea lor. 2017 ni l-a adus în spaţiul nostru expoziţional pe Andrei Gamarţ, care are o profunzime extraordinară. Ne-a bucurat numărul de vizitatori şi astfel am decis să continuăm să expunem artă contemporană. Era firesc să organizăm un concurs de proiecte prin care toată lumea să aibă şansa de a expune", a declarat Kurt Neuschitzer, CEO al Zamora Estate, companie care deţine Castelul Cantacuzino.

Concursul de proiecte a debutat în luna septembrie şi s-a bucurat de un real succes, fiind încrise aproximativ 100 de portofolii. În urma selecţiei, Mirela Iordache şi Nadine Kseibi au fost primele două artiste care au fost alese să expună.

Iubitorii de artă vor putea observa lucrări realizate din cenuşă, care provine din arderea notiţelor dintr-un an ale Mirelei Iordache, realizând astfel o convertire la nivel vizual a unei frânturi din clipele sale. De asemenea, sunt expuse lucrări realizate din zaţ de cafea, praf de marmură şi răşină.

Nadine Kseibi este absolventă a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti (UNArte), iar tema sa de licenţă a fost terapia prin artă. Consideră că "partea subconştientă ne poate vorbi prin artă", acesta fiind primul pas spre folosirea acestui concept ca modalitate de accesare a subconştientului uman prin imagine, formă şi conţinut. În prezent este masterand la UNArte şi şi-ar dori să expună la muzeul Punta della Dogana din Veneţia.

Mirela Iordache este membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România şi licenţiată în Arte Plastice/ Patrimoniu Cultural - Restaurare şi are un master în Strategii de creaţie în pictură la Universitatea Naţionale de Arte din Bucureşti. Lucrările sale au fost selectate, în 2013, la Strabag Artaward International Competition şi la Triennale Europeene de l'Estampe Contemporaine, iar, în 2015, a expus la Bienala Internaţională de Pictură de la Chişinău. De asemenea, a avut peste 60 de expoziţii, dintre care 13 personale, 35 de grup şi 18 colective.