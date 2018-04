Peste 37 de mii de lei au fost colectați de inițiativa caritabilă „Rostul Postului”

Inițiativa caritabilă "Rostul Postului", a Fundației Hope and Homes for Children România și a organizației neguvernamentale CCF Moldova, a fost lansat la începutul postului ortodox.

Ideea este de a dona banii pe care îi economisești din bucatele pe care nu le mănânci în timpul postului.

Donațiile se fac sub forma unui restaurant virtual, în care alegi maxim șase produse pe care ai dori să le consumi, iar contravaloarea acestora o donezi copiilor nevoiași.

Mesajul campaniei a fost lansat și promovat de persoane publice, jurnaliști, oameni de artă, formatori de opinie, bloggeri, susținători ai organizației CCF/HHC Moldova.

"Rostul Postului este o inițiativă a Fundației Hope and Homes for Children România care împreună cu susținătorii organizației, mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, au dorit să dea rost zilelor din Postul Crăciunului, al Paștelor și altor posturi de peste an. O inițiativă admirabilă, pe care o extindem și în țara noastră, provocându-vă să țineți post negru o singură zi și să donați contravaloarea meselor din ziua respectivă copiilor care trăiesc cu bani mai puțini decât dăm noi pe cafea într-o zi.

CCF Moldova (reprezentant Hope and Homes for Children) este o organizație nonguvernamentală care urmărește, prin programele desfășurate, înlocuirea sistemului instituțional de protecție a copilului, cu un sistem bazat pe conceptul familial și prevenirea separării copilului de familie. Pentru că atașamentul, atenția individuală, iubirea și stimularea sunt esențiale pentru fiecare copil", scriu organizatorii.