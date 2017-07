Peste 150.000 de spectatori la festivalul NEVERSEA. Cum i-a prins răsăritul pe petrecăreţi

Peste 150.000 de persoane, din ţară dar şi din străinătate, au fost prezente în cele trei zile ale weekendului pe plaja NEVERSEA din Constanţa, la cel mai mare festival de muzică electronică de la malul Mării Negre, scrie mediafax.ro.

Potrivit organizatorilor, duminică, în cea de-a treia zi a festivalului NEVERSEA, au fost doi dintre cei mai aşteptaţi artişti în România: Dua Lipa şi Jason Derulo, peste 50.000 de festivalieri dansând pe plajă pe ritmurile artiştilor.

Dua Lipa şi Jason Derulo s-au aflat pentru prima dată în faţa fanilor din România, la cel mai mare festival de la malul Mării Negre, NEVERSEA. Jason Derulo a rămas uluit de numărul mare de fani pe care îi are în România şi a declarat că abia aşteaptă să se reîntoarcă.

„Sunt pentru prima dată în România şi mi se pare uluitor cu câtă căldură am fost primit, iar publicul a fost incredibil. M-am simţit extraordinar pe scena festivalului NEVERSEA şi am rămas plăcut surprins de numărul mare de fani pe care îi am în România şi le promit că mă voi reîntoarce aici, de ce nu, poate la a doua ediţie a festivalului NEVERSEA”, a declarat imediat după show, Jason Derulo.

Benny Benassi, KSHMR şi Nicky Romero i-au facut şi pe fani să vibreze, iar focurile de artificii de la finalul festivalului i-a impresionat până la lacrimi pe unii dintre participanţi.

Impresionat de publicul de la NEVERSEA, Fedde Le Grand a rămas pe scenă cu mai bine de două ore peste programul stabilit iniţial, pentru a prinde alături de fani, răsăritul la malul mării.

Organizatorii au anunţat, ieri, că NEVERSEA 2017 a reunit în toate cele trei zile peste 150.000 de persoane, din ţară dar şi din străinătate, care au participat atât la concertele de la mainstage cât şi de la celelalte scene ale festivalului.