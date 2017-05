Pavel Filip a cumpărat 10 sticle de Jack Daniels de pe 999.md, iar una a adus-o la ședință. Prim-ministrul „trage de urechi” organele de drept

Premierul Pavel Filip a început ședința de astăzi cu o sticlă de Jack Daniels pe masă. Prim-ministrul a menționat că a cumpărat 10 sticle de whiskey de pe site-ul destinat anunțurilor 999.md.

„În ultima perioadă au început să se adreseze la mine mai mulți oameni de afaceri. Am primit chiar și un demers din partea unui companii că este un abuz din partea unor colaboratori vamali. Am transmis Procuraturii Anticorupției să vadă ei cât de corect a fost acțiunile unor colaboratori vamali. Am deschis internetul și am intrat pe 999.md. Acolo se vinde băutură fără impozite, fără timbru de acciz. Prin intermediul unor colegi, într-un scurt timp, au fost procurate 10 sticle. Foarte repede au fost procurate. Nu cred că le-au adus de peste hotarele țării”.

În acest sens Pavel Filip „a tras de urechi” Serviciul Vamal, Procuratura și Ministerul Afacerilor Interne. „Dacă nu știți cum să deschideți calculatoarele, veniți la mine. Ca să înțelegeți toți. În Republica Moldova nu vom fi în stare să luptăm cu corupția, atât timp cât avem economie tenebră.”

Prim-ministrul a solicitat autorităților de drept să înceapă o investigație în acest sens.