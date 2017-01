Pavel Filip: Declaraţiile preşedintelui Dodon nu vor avea niciun efect la Chişinău

În debutul şedinţei de Guvern, premierul Pavel Filip a venit cu un comentariu, referitor la declaraţiile făcute de preşedintele Igor Dodon la Moscova. Potrivit prim-ministrului declaraţiile respective nu vor avea niciun efect la Chişinău şi vor rămâne doar nişte declaraţii politice.

,, În primul rând precizez că astfel de declaraţii nu vor avea niciun efect la Chişinău. Guvernul nu acceptă niciun fel de intervenţie asupra Acordului, dimpotrivă, aşa cum vă amintiţi anul trecut am început cu restanţe la Acord, am depus efort pentru eliminarea lor şi am implementat la sfârşit de an un nou plan de acţiuni. Acordul cu este parte a programului de Guvernare este unul din pilonii strategici pe care ne facem noi activitatea. Din momentul semnării, UE a alocat peste 746 de milioane de euro. Dacă cetăţenii nu au simţit investiţiile, nu este vinovata UE, ci administraţiea de la Chişinău, care nu a utilizat eficient aceşti bani", explică premierul.

Cât despre declaraţiile de a semna un memorandum cu Uniunea Eurasiatică, premierul susţine că nu va fi sprijin nici de Parlament şi nici de Guvern.

,,Un memorandum cu Uniunea Eurasiatică este la fel o declaraţie care va rămâne politică, care nu poate fi aplicat fără Parlament şi Guvern. Vreau să precizez că la întâlnirilecu preşedintele Federaţiei Ruse şi premierul Medvedev nu văd oportună o discuţie în formatul Rusia-UE-Moldova. Noi avem o relaţie bilaterală cu UE şi avem o altă relaţie bilaterală cu Federaţia Rusă. Vom încerca să găsim soluţiile necesare în această dimensiune", mai adaugă Pavel Filip.

UNIMEDIA amintește că Igor Dodon, la întâlnirea sa oficială cu Vladimir Putin a declarat că dacă la următoarele alegeri parlamentare, PSRM va obţine majoritate, președintele țării va solicita anularea Acordului de Asociere cu UE.