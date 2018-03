Participă la #HospiceBikeTour2018. Descoperă Moldova și România pe bicicletă

Hospices of Hope Moldova începe anul 2018 lansând înscrierea pentru participarea la #HospiceBikeTour2018. Anul acesta, cei care vor accepta provocarea, vor parcurge aproximativ 750 KM pe bicicletă pe traseul Chișinău - Soroca - Iași - Lacul Bicaz - Sighișoara - Brașov, în perioada 15 - 19 iunie 2018.

Traseul este unul de poveste și echipa de bicicliști va avea posibilitatea să viziteze câteva printre cele mai frumoase locuri din România, poposind și lângă Lacul Izvorul Muntelui (Lacul Bicaz), în orășelul medieval Sighișoara și la Brașov.

Fiecare doritor de a participa la #HospiceBikeTour2018 va fi rugat să colecteze câte 500 EUR (online&offline) pentru cauza Hospices of Hope Moldova, iar pentru a se înregistra, va fi rugat să completeze formularul de aplicare pe acest link: https://tinyurl.com/join-hospice-bike-tour-2018

Iar pentru cei care nu o duc bine cu mersul pe bicicletă, Hospices of Hope Moldova oferă posibilitatea de a deveni partenerul evenimentului. Pentru mai multe detalii, îi puteți contacta la cristina@hospicesofhope.co.uk sau pe pagina de facebook/hospicesofhopemoldova.

Puteți vedea cum a fost ediția precedentă aici: https://www.facebook.com/hospicesofhopemoldova/videos/1908700099388857/

și să fiți la curent cu toate noutățile despre tur pe pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/1403138939815871/

#HospiceBikeTour este un tur pe bicicletă organizat de Hospices of Hope Moldova cu scopul de a colecta fonduri pentru a susține dezvoltarea unei rețele naționale mobile de îngrijire paliativă, la moment susținând activitatea organizațiilor din regiunea de centru-nord a Republicii Moldova. Totodată turul are și scopul de a face conexiunea între activitatea Hospices of Hope în Moldova (dezvoltarea și creșterea accesului la îngrijiri paliative în regiunile de centru-nord, cu puncte de lucru în Orhei, Soroca și Ocnița) și centrele Hospice Casa Speranței din România (la Brașov&București).

Hospices of Hope este o organizație internațională ce activează din 1992 pentru dezvoltarea și consolidarea serviciilor de îngrijire paliativă în regiunea de sud-est a Europei. Organizația este prezentă în Moldova, România și Serbia, iar de la începutul activității sale, a reușit să ajute peste 40.000 de persoane care suferă de o boală incurabilă sau condiții limitatoare de viață în aceste țări.