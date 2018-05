Parlamentul a aprobat astăzi demisia democratului Nicolae Dudoglo

Purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie Gamurari, a negat că ar fi vorba despre o plecare fictivă a lui Dudoglo și a declarat pentru Ziarul de Gardă că motivele nu sunt decât activitățile deputatului în formațiunea „Noua Găgăuzie”, care s-ar fi transformat într-o mișcare politică cu alte principii decât cele ale Partidului Democrat. Declarația a făcut-o anterior pentru Ziarul de Gardă.

"Conducerea PD este de părere că unele acțiuni ale mele, pe care le-am întreprins reeșind din situația din Găgăuzia, încalcă principiile partidului și vectorului european al țării. În aceste condiții, am decis să continui proiectul "Noua Găgăuzie". Aceasta înseamnă că părăsesc Partidul Democrat și îmi depun mandatul din Parlamentul Republicii. Am fost rugat să fac o alegere. Asta am și făcut. Mulțumesc conducerii PDM, colegilor din partid și Parlamentului pentru coaborare, tuturor le doresc succese", a scris pe Facebook Nikolai Dudoglo.