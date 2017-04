Părintele Maxim Melinti, despre cum trebuie să ținem un post: Mai întâi la medic, apoi la preot

Mai întâi la medic și apoi la preot. Este sfatul pe care îl oferă parohul din satul Ghidighici, Maxim Melinti, care spune că în funcție de problemele de sănătate pe care le are omul, preotul îți recomandă cum să postești corect. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA.

„Fiecare creștin care dorește să postească, mai întâi de toate trebuie să se consulte cu mediul de familie, să vadă ce probleme are el și dacă poate să nu postească. După care să vină la biserica unde frecventează și să întrebe preotul cum să postească corect. Pentru că am diabet, am tensiune, am anumite probleme și multe alte lucruri. Și tot preotul trebuie să îi adauge”, a declarat părintele.

Maxim Melinti spune că de la bun început ar dori să pună accent că această săptămână în care nee aflăm, este săptămâna mare prin importanța ei. „Ideea e că în această perioadă noi încurajăm ca creștinii să identifice slujbele extrem de deosebite și unice care se săvârșesc doar o dată pe an. Dacă nu poți posti alimentar, poți posti trupește, să faci mai multe milostenii, nu doar în post. Să te împaci cu cei care te-ai certat odată și pentru totdeauna, nu doar în săptămâna asta în care postești, iar pe urmă începi de la zero. Și multe alte lucruri în care să fii împăcat cu Dumnezeu, cu aproapele și cu conștiința ta”, a conchis părintele Melinti.