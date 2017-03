Pachetul alimentar oferit donatorilor de sânge va fi modificat. Glavan: Este inadmisibil că oamenii primesc sardine în ulei și pateu

Produsele alimentare oferite în urma donării de sânge ar putea fi înlocuite. Ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, propune să fie modificat conținutul pachetului alimentar, de care beneficiază donatorii. În acest scop, a fost creat un grup de lucru, care va identifica alimentele mai potrivite pentru recuperarea acestor persoane.

În prezent, pachetul alimentar conține suc de mere și struguri, pateu din carne de găină, sardine în ulei și lapte condensat. Alimentele asigură donatorilor cantitatea necesară de nutrienți pentru recuperarea sângelui donat. Problema este că o parte dintre aceste produse, cum ar fi pateul și sardinele în ulei, nu sunt sănătoase.

“Pateul trebuie schimbat. Preferabil de înlocuit cu carne de bovine, care reprezintă o sursă bună de fier și proteine pentru organism. De asemenea, sardinele în ulei sunt foarte grase, ceea ce nu e bine pentru sănătate”, a menționat profesorul universitar Alexei Chirlici, membru al grupului de lucru.

Ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, a solicitat grupului de lucru să prezinte, peste două săptămâni, o listă a produselor alimentare care pot fi incluse în pachet.

„Ministerul Sănătății promovează o alimentație sănătoasă. Anume în acest scop a fost elaborat Programul naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei. Am aprobat noi meniuri, la elaborarea cărora am ținut cont de recomandările specialiștilor din țară și de peste hotare, a părinților. De aceea consider inadmisibil faptul ca donatorii de sânge să primească sardine în ulei și pateu. Cu siguranță, pot fi identificate produse mai sănătoase pentru pachetul alimentar”.

De menționat este că, în prezent, costul pachetului alimentar este de 50 de lei și 90 de bani. Cert este alimentele care vor fi propuse de membrii grupului de lucru vor trebui să se încadreze în această sumă.

Donatorii de sânge primesc pachete alimentare din anul 2009. Alimentele sunt procurate în cadrul licitațiilor publice de către Centrul Național de Transfuzie a Sângelui. 35 la sută dintre donatorii de sânge nu sunt mulțumiți de produsele incluse în pachetul alimentar, potrivit unui sondaj realizat de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui.

Anul trecut, peste 79 de mii de donări de sânge au fost efectuate în Republica Moldova.