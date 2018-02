PNL împlinește 11 ani. Vitalia Pavlicenco: „Am lăsat o urmă, care, acum, devine pârtie”

„În anii aceștia am demonstrat că ne putem coagula și discuta cu alte forțe, așa am făcut în 2009 când am participat cu Mișcarea Acțiunea Europeană la alegeri, așa am făcut în prezidențiale când am avut parteneti alături, așa am făcut în 2014 când am avut pe listă cei mai buni reprezentanți ar unor asociații unioniste, și la fel acum îndemnăm partidele care se revendică de dreapta, europene și unioniste să meargă împreună în fața unui pericol grav,de revanșare a forțelor de stânga pro rusești”, a declarat Vitalia Pavlicenco, pentru curentul.md.

Președintele formațiunii a mai adăugat că o perioadă grea pentru PNL a fost momentele de după alegerile din anul 2014. Unde după părerea ei au avut voturi mai multe, însă nu au posedat puterea să protejeze și să controleze voturile.

Pub

PNL este promotorul libertății individuale, sociale, economice și politice, prin concepție, prin acțiune și prin tradiție, este continuatorul gândirii liberale din Basarabia.