Oscar 2017. „La La Land” a primit cele mai multe nominalizări

Astăzi, au fost anunțate nominalizările la cele mai prestigioase premii din industria cinematografică, ce vor avea loc pe 26 februarie, la Dolby Theatre, în Los Angeles. Amintim că ediția de anul acesta va fi găzduită de Jimmy Kimmel, care se află pentru prima dată pe scena Oscarurilor.

Favoritul clar este musicalul „La La Land”, care are deja în palmares un număr-record de Globuri de Aur – şapte, iar protagoniştii, actorii Emma Stone şi Ryan Gosling, nu vor lipsi nici de această dată de la categoriile de interpretare, scrie Okmagazine.

Scris şi regizat de Damien Chazelle, „La La Land” a reușit să primească 14 nominalizări la această ediție a premiilor Oscar.

Iată, așadar, lista completă a nominalizărilor la cea de-a 89-a ediție a premiilor Oscar!

Cel mai bun film:

„Arrival”

„Hacksaw Ridge”

„Hidden Figures”

„Fences”

„Hell or High Water”

„Lion”

„Manchester by the Sea”

„Moonlight”

„La La Land”

Cea mai bună actriţă în rol principal:

Isabelle Huppert – „Elle”

Ruth Negga – „Loving”

Natalie Portman – „Jackie”

Emma Stone – „La La Land”

Meryl Streep – „Florence Foster Jenkins”

Cea mai bună actriţă în rol secundar:

Viola Davis – „Fences”

Naomie Harris – „Moonlight”

Nicole Kidman – „Lion”

Octavia Spencer – „Hidden Figures”

Michelle Williams – „Manchester by the Sea”

Cel mai bun actor în rol principal:

Casey Affleck

Andrew Garfield

Ryan Gosling

Viggo Mortensen

Denzel Washington

Cel mai bun actor în rol secundar:



Jeff Bridges, Hell or High Water

Mahershala Ali, Moonlight

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Cel mai bun regizor:

Damien Chazelle –„La La Land”

Mel Gibson – „Hacksaw Ridge”

Barry Jenkins – „Moonlight”

Kenneth Lonergan – „Manchester by the Sea”

Denis Villeneuve – „Arrival”

CINEMATOGRAPHY:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Cel mai bun film străin:

„The Salesman”(Iran)

„Toni Erdmann” (Germania-România)

„A Man Called Ove” (Suedia)

„Land of Mine” (Danemarca)

„Tanna” (Australia)

Cel mai bun documentar:

„Fire at Sea”

„I Am Not Your Negro”

„Life Animated”

„13”

„O.J.: Made in America”

Cea mai bună imagine:

„Arrival“