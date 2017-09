Organizatorii Festivalului Culorilor reacționează la declarațiile Primăriei Chișinău: Dnul Grozavu ar putea cere explicație celor de la Exdrupo de ce nu au venit să facă curat

Organizatorii Festivalului Culorilor afirmă că au perfectat tot setul de acte pentru buna desfășurare a evenimentului în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit acestora, cei de la Întreprinderea Municipală „Exdrupo”, care se fac responsabili de curățenie, nu s-au prezentat la finalul evenimentului pentru a spăla șoseaua de vopsea, din această cauză perimetrul PMAN a rămas murdar.

„Conform dispoziției, noi suntem obligați, pentru o bună organizare a evenimentului în Piața Marii Adunări Naționale, să contractăm toate serviciile necesare, inclusiv şi cele pentru salubrizare. Am făcut contractele cu Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate” și „Exdrupo”. Ceea ce ține de PMAN, responsabilă se face „Exdrupo”. Noi am semnat la 4 septembrie un contract cu ei, am făcut cererea prealabilă în care am indicat orele de efectuare a curățeniei în PMAN și am făcut un transfer. La orele 23:45 au început lucrul mașinile IVECO, specializate pentru absorbția și curățenia în ceea ce privește șervețelele și stucluțele, după care, imediat în aceeași seară trebuiau să se prezinte și mașinile specializate de spălarea șoselei. Cu părere de rău, cei de la „Exdrupo” nu au trimis mașinile. Duminică nu am reușit să-i contactăm, însă luând legătura azi dimineață ne-au promis că în cel mai scurt timp se vor prezenta. De ce nu au venit sâmbătă seară spre duminică, încă nu au aflat”, a declarat PR managerul „Darwin”, Eugeniu Dabija, pentru UNIMEDIA.

Totodată acesta a declarat că primarul interimar al capitalei s-a grăbit să facă declarații precum că pe viitor ar putea fi interzisă organizarea Festivalulului în PMAN, o dată ce nu cunoștea care au fost circumstanțele

„Ar fi fost frumos ca dnul Nistor Grozavu să ia legătura cu noi, înainte de a face anumite declarații. Noi putem să prezentăm toate actele necesare, și de asemenea poate cere explicații de la „Exdrupo”, a mai adăugat Eugeniu Dabija.

Astăzi, la orele amiezii, perimetrul PMAN a fost spălat cu apă.

UNIMEDIA menționează că în cadrul ședinței serviciilor Primăriei Chișinău, primarul interimar Nistor Grozavu a declarat că după desfășurarea evenimentului de sâmbătă seara a rămas prea multă dezodine în centrul capitalei, inclusiv vopsele care se curăță mai greu de pe șosea, fapt care pe viitor va da de gândit dacă se va mai organiza sau nu Festivalul Culorilor în PMAN.