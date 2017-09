Organizație americană de politici publice despre Republica Moldova: „Este încă sub controlul Federației Ruse”

După decizia Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană, Europa de Est ar fi din nou prinsă în lupta dintre vest și est, scrie organizația americană de cercetări în politici publice Selous Foundation. Un exemplu ar fi Republica Moldova, care "este încă sub controlul Federației Ruse".

Moscova ar utiliza Republica Moldova pentru a șantaja Bucureștiul și destabiliza regiunea.

"Noul președinte s-a grăbit să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova și la întoarcere a anulat înclinarea Moldovei spre vest. Noile autorități au pus botniță și presei, au stopat cooperarea cu NATO și au început hărțuirea liderilor pro-vest din Moldova. Ei l-au arestat și pe Dorin Chirtoacă, primarul Chișinăului, care este un puternic susținător pro-European", scrie organizația.

Organizația americană face referire și la cartea lui Robert Kaplan, "In the Shade of Europe" ("În Umbra Europei"), unde se spune că Ucraina și Moldova rămân sub degetul Rusiei. O eventuală unire dintre România și Republica Moldova nu ar fi posibilă în condițiile actuale.

Rusia și-ar fi exprimat influența și asupra Ungariei, care recent s-a opus ca România să intre într-o serie de organizații multilaterale din vestul Europei. "Spre exemplu, în septembrie curent Ungaria s-a opus ca România să intre în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică", se mai scrie în articol.