Orașul Orhei se va înfrăți cu Satu Mare. Despre ce au discutat primarii din cele două localități

Primarul Ilan Șor a avut o întrevedere de lucru cu Primarul mun. Satul Mare din România, Gabor Kereskenyi, aflat în vizită oficială la Orhei. În cadrul întrevederii s-a luat decizia de înfrăţire a celor două municipii, eveniment care va avea loc în luna octombrie anului curent.

Interlocutorii au discutat subiecte ce ţin de implementarea proiectelor investiţionale în infrastructura serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, pledând pentru intensificarea colaborării pe dimensiunea bilaterală. De asemenea, edilii s-au referit și la problemele de infrastructură, dar și cele sociale şi culturale ale oraşului.

Menţionăm că municipiul Orhei mai este înfrăţit cu alte 7 oraşe de peste hotarele ţării şi anume: mun. Piatra Neamț, or. Bicaz, mun. Focșani, or. Dolina, regiunea Ivano-Frankovsk, or. Smila, regiunea Cercask, or. Komsomolsk, regiunea Poltava, şi or. Bergama, provincia Izmir