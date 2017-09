Orange Java Academy, programul tău de instruire în IT

Orange Moldova a lansat primul program de instruire în IT - Java Academy. Astfel, mai mulţi tineri pasionaţi de programare vor studia gratuit cel mai popular limbaj de programare, Java. Sub atenta îndrumare a unor profesionişti cu experienţă internaţională, timp de jumătate de an, participanţii îşi vor transpune cunoştinţele în dezvoltarea aplicaţiilor desktop sau web. Prin lansarea Orange Java Academy, compania îşi propune să contribuie la pregătirea profesională a tinerilor în domeniul IT, care ulterior vor ocupa rândurile specialiştilor, atât de necesari pe piaţa muncii din Moldova.

Julien DUCARROZ, Director General Orange Moldova: „Bun venit tuturor la Orange Java Academy! Ca şi operator digital, Orange susţine cu prioritate digitalizarea societăţii şi dezvoltarea acestui domeniu în Republica Moldova. Astfel, creăm mai multe oportunităţi pentru ca tânăra generaţie să-şi dezvolte cunoştinţele in IT, să exploreze la maxim avantajele lumii digitale, să devină specialişti profesionişti pe piaţa muncii din Moldova şi de ce nu, să facă parte din echipa Orange”.

Participanţii la proiect au fost selectaţi prin concurs, pre finaliştii fiind invitaţi să susţină şi o probă de testare a cunoştinţelor. Cei mai buni 21 dintre ei au fost desemnaţi drept participanţi ai Orange Java Academy. Programul de instruire implică 2 module, cu o durată de 3 luni fiecare. În tot acest timp, tinerii vor lucra împreună asupra creării unui produs software, iar la final vor primi diplome de participare la Orange Java Academy.

Participanţii despre Orange Java Academy

Mihai Vlas, participant: „ Experiența și cunoștințele sunt foarte importante în acest domeniu, iar să înveți de la ingineri de top dintr-o companie internațională este o șansă care nu am putut să o ratez. Aștept noi provocări, noi metode și noi abordări ale problemelor. Cunoștințele obţinute la Orange Java Academy le voi aplica în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul ingineriei software.”

Irina ANDROS, participantă: „ Programarea este un domeniu de perspectivă, iar Java este unul dintre cele mai populare limbaje. Îmi doresc să obţin atât cunoştinţe teoretice, cât şi practice sub îndrumarea specialiştilor de nivel internaţional. Acestea îmi vor fi foarte utile, întrucât, sunt implicată în câteva proiecte care solicită cunoştinţe în Java.”

Vadim COJOCARI, participant: „Am ales să particip la acest program pentru ca domeniul IT şi în special limbajele de programare au fost totdeauna o pasiune pentru mine. Acum am oportunitatea sa beneficiez de instruire, să învăţ ceva nou şi să aduc valoare adăugată în munca de zi cu zi. Cunoştinţele obţinute pe viitor vor aduce un mare beneficiu pentru job-ul curent, sau poate pentru o direcţie nouă în carieră.”

În echipa IT a Orange se regăsesc peste 200 de angajați. Peste 50 la sută dintre specialişti prestează servicii de IT nearshoring pentru partenerii externi, în următoarele domenii: software development, testarea și asigurarea calității, controlul și managementul proiectelor IT, automatizarea proceselor, business intelligence și big data.

Despre Orange Moldova

Orange Moldova este parte a Grupului Orange, unul dintre liderii mondiali în servicii de telecomunicații, cu sediul în Paris, Franța. În Moldova, compania şi-a demarat activitatea în octombrie 1998, cu marca comercială VOXTEL, iar, ca urmare a rebranding-ului, pe 25 aprilie 2007, a devenit Orange Moldova. Compania este cel mai mare operator de servicii voce şi Internet mobil din Moldova. Actualmente peste 2,6 milioane de clienţi sunt conectaţi la reţeaua şi serviciile companiei, în care activează o echipă de peste 1000 de angajaţi. Orange deţine cea mai extinsă şi avansată reţea 3G+ şi 4G. Serviciile sale pot fi accesate pe teritoriul întregii țări prin intermediul rețelei de peste 3600 puncte de vânzări. Recunoscut drept un lider în inovaţii, OMD deţine 2 premiere mondiale: HD Voice şi HD Voice International. În 2015, brandul Orange a evoluat pentru a răspunde noii sale strategii la nivel de Grup, Essentials 2020, dar și promisiunii pe care a făcut-o clienților: de a fi întotdeauna aproape pentru a-i conecta la ceea ce este esenţial în viaţa lor. Mai multe informaţii pe www.orange.md







P.