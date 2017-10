Omagiu prințesei Marina Sturdza: „ A fost un apărător al tuturor copiilor care au avut nevoie de ea”

Unul dintre cei mai mari suporteri ai numeroaselor acțiuni de caritate și proiecte sociale din România și Republica Moldova, patronul Fundației Hope and Homes for Children (HHC) și patronul reţelei internaţionale Hospices of Hope, prințesa Marina Sturdza a decedat ieri la New York.