Omagiu adus DJ-ului Avicii: Clopotele unei biserici suedeze au bătut pe acordurile piesei „Wake me up”

Clopotele unei biserici din Stockholm au bătut, astăzi, pe acordurile piesei "Wake me up", unul dintre cele mai cunoscute single-uri din repertoriul muzicianului Avicii, în semn de omagiu adus renumitului DJ şi producător muzical suedez, care a murit pe 20 aprilie la vârsta de 28 de ani, informează Reuters.

Cântecul "Wake me up" a răsunat cu ajutorul clopotelor amplasate în turnul înalt de 80 de metri al Bisericii Oscar dintr-un cartier aflat în centrul oraşului Stockholm, unde DJ-ul Avicii, al cărui nume real a fost Tim Bergling, şi-a petrecut copilăria, scrie agerpres.ro



Unul dintre cele mai importante nume ale muzicii dance şi electronice (EDM), Avicii a fost descoperit decedat vineri la vârsta de 28 de ani în Muscat, capitala sultanatului Oman, a anunţat agentul de presă al muzicianului suedez. Cauza decesului nu a fost deocamdată comunicată de autorităţi.



Clopotele Bisericii Oscar din Stockholm vor răsuna pe acordurile acestei piese în fiecare zi, la ora prânzului, de luni până vineri, se afirmă într-un mesaj publicat pe site-ul bisericii suedeze.



DJ-ul Avicii, cunoscut pe plan internaţional şi graţie single-urilor "Hey Brother" şi "Waiting for love", a anunţat în 2016 că a luat decizia de a renunţa la turnee, însă a continuat să compună muzică şi a fost nominalizat săptămâna trecută la un premiu decernat de revista Billboard.



Luni, membrii familiei sale au declarat că sunt recunoscători pentru toate omagiile aduse muzicianului de publicul din lumea întreagă, însă nu a oferit niciun detaliu despre moartea neaşteptată a artistului.



Stefan Lofven, prim-ministrul suedez, a declarat într-un mesaj publicat pe Instagram că DJ-ul Avicii a fost "una dintre cele mai mari minuni muzicale ale Suediei din timpurile moderne".