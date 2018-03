Olandezii au respins, prin referendum, legea care extinde puterile serviciilor de informații: „Alegătorii au dat un semnal clar”

După numărarea a 89% din buletinele de vot, 48,8% dintre olandezi se pronunţaseră contra legii, în timp ce 47,3% în favoarea actului normativ, scrie agerpres.

Legea, care ar fi urmat să intre în vigoare la întâi mai, prevedea consolidarea atribuţiilor serviciilor de informaţii generale şi de securitate olandeze privind supravegherea internetului, deschizându-le în special accesul la datele internauţilor în cadrul unor anchete asupra activităţilor jihadiste.

Actul normativ a fost deja aprobat de ambele camere ale parlamentului olandez. Guvernul Rutte a susţinut activ legea, afirmând că ea este necesară pentru a împiedica atacurile teroriste şi a face Olanda mai sigură şi, deşi referendumul nu are consecinţe juridice, şeful executivului olandez a anunţat că va trata rezultatul foarte serios.



Organizaţia pentru apărarea drepturilor digitale Bits of Freedom i-a cerut guvernului să reconsidere legea. „Alegătorii au dat un semnal clar. Această lege nu este destul de bună şi are nevoie de îmbunătăţiri fundamentale”, a declarat directorul acestei organizaţii, Hans de Zwart.