Oferta turistică a Moldovei, prezentată pentru prima dată în Italia

Sub umbrela brandului turistic de țară „Pomul Vieții”, oferta turistică Moldovei a fost prezentată în premieră pe piața italiană. Asociația Națională Pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) cu suportul partenerului strategic Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională și Guvernul Suediei, a reprezentant Republica Moldova la expoziția specializată Borsa Internazionale del Turismo (BIT) organizată în orașul italian Milano, în perioada 2-4 aprilie.

Natalia Țurcanu, director executiv ANTRIM: „Moldova are șanse să convingă turistul din Italia prin patrimoniul cultural și istoric, cu origini latine din perioada Imperiului Roman, dar și prin viața rurală, Vinul Moldovei și pentru deliciile noastre gastronomice. Italia este una din cele două piețe țintă pentru turismul receptor, datorită mai multor indicatori strategici: conectivitate avia cea mai înaltă din țările europene, profilul turistului italian, în căutare de noi destinații turistice necunoscute, precum și prezența unei diaspore importante de moldoveni în Italia. Prezența cu un stand de țară atractiv și bine organizat, întâlnirile cu presa specializată și tur-operatorii italieni au fost pilonii principali ai participării la BIT Milano. Pentru a face Moldova mai accesibilă am organizat tururi în realitate virtuală la cele mai importante destinații turistice naționale, ceea ce a impresionat vizitatorii standului. În parteneriat cu Asociația Profesională a Bucătarilor din Italia, am organizat un show gastronomic de preparare a plăcintei tradiționale, servită cu vinul din Moldova, unde au participat reprezentanți ai ambasadei RM în Italia, reprezentanții diasporei, presa locală și vizitatori ai expoziției. Vom continua sa explorăm piața italiană de turism prin campanii de comunicare, vizitele presei și agențiilor de turism din Italia, participarea la alte expoziții și foruri de afaceri.”

Evenimentele de acest fel se aliniază la direcțiile strategice de promovare a țării, în conformitate cu Cadrul strategic de marketing și promovare a turismului în 2017-2019, elaborat de sectorul de turism cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova.

Doina Nistor, director al Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova și Guvernului Suediei: „Industria turismului din Republica Moldova este o strategică și competitivă, care, dacă va fi susținută prin reglementări și politici adaptate, ar putea creștere considerabil, contribuind la crearea de noi locuri de muncă, în special în zonele rurale. Susținem implementarea unor acțiuni de promovare complexe pe piețele țintă pentru sectorul de turismul receptor, creând astfel imaginea Republicii Moldova ca destinație turistică inedită în centrul Europei. Credem că numărul turiștilor italieni poate crește simțitor, datorită la asemenea programe, dar și cu ajutorul diasporei noastre”.

La târgul de profil au fost prezenți tur-operatori: „Tatra Bis”, „Slavion Travel” și „Ways Travel”, și vinăriile „Castel Mimi” și „Purcari”, care au făcut cunoscută ofertă turistică a Moldovei.

Pe parcursul celor 3 zile, reprezentanții agențiilor de turism au avut zeci de întâlniri cu operatori din Italia, dar și alte țări precum SUA, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, care erau în căutare de noi destinații turistice, cu oferte orientate pe turismul gastronomic și de aventură ușoară.

Tatiana Lazăr, tur-operator, TatraBIS: „La BIT Milano, italienii au învățat cum se fac adevăratele plăcinte moldovenești cu brânza, cozi de ceapă și mărar. Viorica, stabilită cu traiul în orașul Parma a făcut echipă bună cu marii bucătari italieni. Publicul a rămas încântat de vinul nostru! Se pare că și dragostea de țară trece tot prin stomac!”

Parascovia Popov, manager departamentul de turism, Vinăria Purcari: “În ultimii ani numărul de turiști italieni la vinăria noastră a crescut simțitor. La BIT Milano ne-am convins c[ această piață are multe de oferit și trebuie să depunem toate eforturile pentru a o dezvolta. ANTRIM a gestionat profesionist prezența la târg și așteptăm următoarele evenimente de promovare.”

Stela Stângaci, Ambasadorul Moldovei în Italia: ”Multiplele conexiuni directe din Chișinău cu mai multe orașe italiene precum Milano, Bergamo, Roma, Bologna, Verona și Veneția reprezintă un avantaj competitiv pentru creșterea turismului în Moldova. Totodată, moștenirea culturală a dacilor și din perioada Imperiului Roman, fac din Republica Moldova o destinație de interes pentru italieni.”

Anul trecut, 34.829 cetățeni italieni au vizitat Republica Moldova, dintre care 71% au sosit pe cale aeriana.

Despre suportul USAID și Guvernului Suediei în industria turismului a Republicii Moldova

Proiectului de Competitivitate din Moldova, implementat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, prin Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA), a susținut industria turismului din RM începând cu anul 2013, realizând pași importanți pentru brandingul, poziționarea și promovarea țării drept o nouă destinație turistică, fiind definită și oferta turistică a țării. Pentru a spori atractivitatea Moldovei din punct de vedere istoric, cultural și gastronomic, precum și pentru a valorifica tradițiile milenare în vinificație, turismul vinicol a fost identificat ca fiind produsul turistic cu cel mai mare potențial de creștere.Abordarea complexă a domeniului se concentrează asupra următoarelor aspecte: promovarea Moldovei ca destinație turistică pe piețele-cheie (campanii, expoziții, branding de țară cu Pomul Vieții și Vinul Moldovei, promovare în presa internațională etc.); modernizarea serviciilor turistice (vinării, pensiuni rurale, artizani etc.); dezvoltarea de noi produse turistice (tururi vinicole și gastronomice, drumeții, ciclism, MICE); îmbunătățirea forței de muncă a sectorului (cunoștințe despre produse, serviciul clienți etc.); creșterea calității furnizorilor de servicii turistice; asigurarea unui cadru legal favorabil pentru turismul intern; elaborarea unei politici de turism și a unei strategii în comun cu Organizația Mondială a Turismului.După o perioadă de stagnare, începând cu anul 2015 fluxul de turiști în RM înregistrează în cele din urmă o anumită creștere calitativă. Numărul vizitatorilor străini a crescut cu 20%, ajungând la 3,2 milioane în anul 2016, iar pensiunile rurale au înregistrat de 3 ori mai mulți vizitatori. Stimulate prin activități dinamice de promovare sub brandul „Pomul Vieții” și în cadrul Programului de Stratup în Turism, veniturile operatorilor turistici locali din turismul receptor au crescut cu 50%.