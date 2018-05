Obezitatea morbidă. Află ce soluții ai pentru tratarea maladiei kilogramelor în exces

Gastric sleeve – cea mai modernă metodă pentru pierderea în greutate

Sleev-ul gastric reprezintă actualmente cea mai eficientă metodă de combatere a obezității, fiind o procedură care induce pierderea de greutate prin limitarea consumului de alimente. A apelat la procedura chirurgicală și Dragoș B., un moldovean de 40 de ani stabilit peste hotare și care acum câțiva ani a fost diagnosticat cu obezitate severă. A ajuns să cântărească 128 de kilograme, având înălțimea de 167 cm. De atunci, starea lui de sănătate s-a înrăutățit încontinuu.

Dragoș B., pacient: „Aveam prediabet, dureri de spate insuportabile și mă simțeam mereu obosit. Deși săptămânal făceam ore de tenis și înot, regimul sedentar de birou m-a afectat vizibil, iar dietele se soldau doar cu scăderi în greutate nesemnificative. Am început să studiez problema și am aflat că în cazul meu singura soluție este intervenția bariatrică. După o documentare temeinică, am ales spitalul Medpark din Republica Moldova, pentru că mi s-a propus cea mai modernă metodă de reducere a dimensiunilor stomacului – sleeve-ul gastric laparoscopic.”





Gastrectomia longitudinală laparoscopică este recomandată pacienților cu indicele de masă corporală mai mare de 35 (obezitate severă), mai mare de 40 (obezitate morbidă), dar și celor care au patologii adiacente excesului de greutate. Aceasta este considerată a fi standardul de aur al chirurgiei bariatrice, fiind intervenția cea mai puțin traumatică pentru organism. Echipamentele moderne și tehnologiile de ultimă generație de care dispune Medpark permit echipei de profesioniști să efectueze aceste operații minim invazive.

Petru Cârciumaru, chirurg generalist, Medpark: „Intervenția se realizează prin introducerea în cavitatea abdominală a unui endoscop, prin intermediul căreia se poate vizualiza întreaga operație pe un ecran mare. Astfel, sunt efectuate incizii și clampări longitudinale, prin care îndepărtăm 70-80% din stomac, rămânând un volum gastric mic. Intervenția durează, în medie, 1,5-2 ore, iar starea de disconfort și durerea provocată sunt minime. La câteva zile, pacientul este externat.”





Ca urmare a intervenției, pacientul nu mai poate consuma aceeași cantitate de alimente ca și anterior. Și asta pentru că senzația de sațietate apare mult mai rapid, datorită volumului redus al stomacului (de la 2-3 litri la 50 - 300 ml). Cu alte cuvinte, alimentele ajung mult mai repede în intestin, ocolind prima parte a acestuia, locul în care sunt absorbite dulciurile și grăsimile. În acest fel, procesul de alimentare poate fi deja controlat.

Petru Cârciumaru, chirurg generalist, Medpark: „Deși în urma intervenției stomacul este redus în volum, capacitatea lui digestivă și conexiunea dintre acesta și duoden nu sunt afectate: majoritatea produselor alimentare vor putea fi consumate, însă în cantități mici. Mai mult, pierderea în greutate este treptată, cu repercusiuni minime asupra organismului, în schimb efectul este continuu. După intervenție pacientul va trata mai ușor și celelalte afecțiuni provocate de obezitate.”

De regulă, după 2 ani de la efectuarea intervenției se constată reducerea cu 45-65% a excesului de greutate. Mai multe detalii despre chirurgia bariatrică la Spitalul Internațional Medpark puteți afla accesând: http://medpark.md/ro/chirurgie-bariatrică







