ONG-urile de media despre afirmațiile președintelui Parlamentului privind acțiunea de protest a jurnaliștilor din 3 mai

Astfel, la întrebarea unui reporter, de ce nu a ieșit să dialogheze cu participanții la Marșul Solidarității, Andrian Candu a venit cu un răspuns dur: „Nu fac altceva decât scriu proiecte, obțin finanțare din exterior și trebuie să consume acei bani. Și s-au obișnuit ca în această zi a anului să organizeze proteste. Dar pe lângă a organiza un protest, mai bine ai veni si ai pune umărul și ai face ceva”.

Această declarație lasă impresia că președintele Parlamentului ar fi fost deranjat de faptul că jurnaliștii din Republica Moldova au decis să consemneze Ziua Mondială a Libertății Presei prin acțiuni de protest în fața Legislativului, potrivit api.md.

Aceștia precizează, că organizațiile de media din toată lumea marchează această zi prin diverse activități de sensibilizare a opiniei publice și a guvernanților, în cadrul cărora vin cu recomandări către autorități. În acest sens, Marșul Solidarității, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent din Moldova, alături de alte organizații de media, nu a fost o excepție, ci a însemnat continuarea unei tradiții de promovare a adevăratelor valori ale presei libere.

De asemenea consideră că dialogul cu autoritățile, măcar o singură dată în an, de Ziua Presei, este un act firesc și absolut necesar nu doar pentru jurnaliști, ci și pentru guvernanți. Din păcate, de această dată, dialogul deschis nu a avut loc și am fost nevoiți să comunicăm prin intermediul poștei.

Președintele Parlamentului afirmă că, în loc de proteste, ar fi mai bine să punem umărul pentru a face ceva, spun aceștia. Organizațiile neguvernamentale reamintesc că de-a lungul anilor au venit cu multe inițiative. Legea privind accesul la informație, votată în anul 2000, a fost elaborată de societatea civilă; la fel, Legea privind libertatea de exprimare; Legea privind deetatizarea publicațiilor periodice publice etc. Unele din aceste inițiative au fost votate de Parlament, altele, cum ar fi proiectul de lege privind modificarea Legii privind accesul la informație și altele, așteaptă să fie examinate.



Aceștia precizează că fac parte din Grupul de lucru pentru îmbunatățirea legislației mass-media, creat de Parlament, și se implică activ atât în ședințele acestui grup, cât și ale subgrupurilor, participând la elaborarea unor proiecte de legi și amendamente, cum ar fi: proiectul pentru modificarea Legii privind accesul la informație, Legea cu privire la libertatea de exprimare, Legea cu privire la publicitate, Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Codul audiovizualului, Codul contravențional, etc.



„Referitor la faptul că unii participanți la protest „nu fac altceva decât scriu proiecte”, reproșul lui Andrian Candu la adresa acestora ni se pare cu totul nedrept”, a adăugat aceștia într-un comunicat.



„Regretăm tonul inadecvat al declarațiilor domnului Andrian Candu și acuzațiile pe care le aduce presei libere și societății civile, în momentul în care acest segment al societății are nevoie de susținere și încurajare din partea guvernanților autohtoni. În opinia noastră, încercările de a diminua rolul presei libere și al organizațiilor neguvernamentale într-o societate care face abia primii pași pe calea democrației nu se încadrează în discursul pro european al actualei guvernări”, au adăugat aceștia.

UNIMEDIA amintește că președintelui Parlamentului Andrian Candu a declarant ieri că mulți din jurnaliștii care au protestat în fața Parlamentului ieri nu știu cum se face o știre și nu au făcut un material în viața lor.