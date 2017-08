O victimă a atacurilor teroriste din 11 septembrie a fost identificată după 16 ani

În Statele Unite au identificat încă o victimă a atacturile teroriste din 11 septembrie, 2001, scrie The New York Times, cu referire la expertiza medicală, citat de tvrain.ru.

Bărbatul, numele cărui nu a fost dezvăluit de rude, a fost identificat datorită unei tehnolgii noi, care utilizează ADN-ul.

Victimele atacului sunt, în mare parte, identificate după fragmentele de oase, explică the New York Times. Acele rămășițe încă neidentificate se află într-un depozit sub monumentul ridicat în memoria victimelor atacului din New York.

În atacurile din 11 septembrie au murit 2753 de oameni. La moment, a fost identificată al 1641-a persoană. Ultima dată a fost identificată o persoană în anul 2015, un tânăr de 26 de ani, vicepreședintele și programistul companiei Fiduciary Trust Company International. În momentul atacului, acesta se afla la al 97-lea etaj al unuia dintre Turnurile Gemene ale World Trade Center.

UNIMEDIA amintește că pe 11 septembrie 2001, au avut loc o serie de atentate sinucigașe coordonate de al-Qaeda împotriva Statelor Unite. Două dintre patru avioane, controlul cărora a fost preluat de teroriști, au fost prăbușite în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York. Toate persoanele de la bordurile avioanelor au murit, împreună cu mulți alții care se aflau atunci în clădiri. Un alt avion a intrat în clădirea Pentagonului, iar al patrulea- a căzut în Pennsylvania.