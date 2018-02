O româncă închisă pe nedrept în Marea Britanie a fost eliberată după 13 luni. Femeia a născut în închisoare

Românca, în vârstă de 25 de ani, a fost arestată în decembrie 2016 şi eliberată pe data de 29 ianuarie 2018, fiind acuzată împreună cu alte trei persoane de trafic de carne vie şi prostituţie.

Cei trei au fost acuzaţi că ar fi adus o tânără din România în Marea Britanie pentru prostituţie. Reclamanta a declarat că a fost forţată să se prostitueze de cei trei acuzaţi şi a rămas însărcinată după ce a fost violată în Marea Britanie.

Pub

Ulterior s-a dovedit că reclamanta era deja însărcinată în momentul sosirii în Marea Britanie, în anul 2016, fiind examinată de doctori la trei zile după arestarea lui Boşoancă.

Judecătorul Perrins, de la Tribunalul Wood Green Crown din Londra, declarat că avocaţii apărării a cerut informaţii medicale despre sarcina reclamantei încă din august 2017, însă răspunsul a fost în mod repetat că astfel de dovezi nu există.

Acest eşec repetat al autorităţilor de a dezvălui rapoartele medicale reprezintă "una dintre cele mai grave erori identificate în acest caz şi sunt necesare explicaţii suplimentare", a afirmat judecătorul.

Boşoancă a declarat că şi-a susţinut nevinovăţia în repetate rânduri: "Ştiam asta, la început am cerut telefonul, am cerut pozele, înregistrările de la camerele de supraveghere, am cerut toate lucrurile, dar nu le-a păsat".

Petruţa-Cristina Boşoancă a spus că a fost „foarte greu” să nască în perioada de detenţie, în urmă cu cinci luni, când a dat naştere unui băieţel, Cristian.

"Nu era nimeni cu mine", a afirmat românca, adăugând: "În lunile în care trebuia să fiu fericită, eram fericită, dar şi nefericită, în acelaşi timp".