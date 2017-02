O nouă lovitură pentru accesul la informație? Hotărârile de judecată ale unui dosar nu mai pot fi căutate după numele și prenumele figuranților

Portalul instanțelor de judecată din R. Moldova afișează, de câteva zile, o nouă interfață, iar cei care îl accesează nu mai pot căuta, după numele și prenumele inculpaților hotărârile de judecată în care aceștia figurează, ci doar după numărul electronic al unui dosar. Acest fapt practic îngrădește accesul jurnaliștilor, dar și tututor cetățenilor care doresc să afle detalii despre procesele și hotărârile judecătorești în care figurează funcționarii judecați, dar și alte persoane care au ajuns în fața judecătorilor, fiind judecați într-un proces public, scrie Ziarul de Gardă.

„Paginile web ale instantelor nationale de judecata sunt in mentenanta in vederea ajustarii la Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești. Informatia cu privire la procesul judiciar (sedinte, hotatari, incheieri) va fi disponibila in cel mai apropiat timp”, se menționează pe site-ul www. instante.justice.md, gestionat de Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești din cadrul Ministerului Justiției.

Ce părere are Elena Corolevschi, șefa direcției administrarea instanțelor judecătorești din cadrul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești despre situația creată citiți în continuarea articolului.