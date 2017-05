O moldoveancă a reușit să obțină un post de muncă în Guvernul Marii Britanii. Va crea politici sociale și economice pentru englezi

O moldoveancă a reușit să obțină un post de muncă în cadrul Guvernului Marii Britanii. Cunoaște-o pe Flavia Munteanu, tânăra de 22 de ani, care timp de patru ani va crea politici sociale și economice pentru englezi.

Aflată în Regatul Unit de 5 ani, timp în care și-a urmat studiile, Flavia a primit oferta de muncă pentru rolul de funcționar public în cadrul schemei pentru absolvenți denumită „Civil Service Fast Stream”.

Rolul presupune dezvoltarea și implementarea proiectelor în diverse domenii legate de securitate, justiție, sănătate publică și relații internaționale. Funcția se bazează pe un sistem de rotație anuală, scopul fiind acumularea experienței în diverse departamente.

Pentru a reuși să obțină această poziție, Flavia a trebuit să treacă mai multe etape care au durat nouă luni. Etapa inițială a constituit un set de teste online prin care au fost verificate abilitățile verbale și gândirea critică ale participanților. După acest test, a urmat altul, numit e-tray, la care candidații trebuiau să ofere soluții eficiente și rapide la anumite probleme fictive de ordin politic și economic.

Etapa cu numărul trei a constituit-o un interviu video în care candidații trebuiau să ofere exemple de lucruri sau cunoștințe căpătate pe parcursul anilor de studii care vor facilita lucrul în sectorul public.

După ce aceste etape au fost finalizate cu succes, pretendenții la unul din posturile de muncă oferite au fost invitați la un centru de evaluare din Westminster.

„Pe parcursul unei zile întregi am avut trei teste. Inițial ni s-a cerut să analizăm situația în sectorul sănătății publice din Anglia și să prezentăm riscurile și beneficiile soluțiilor propuse de Guvern. A doua etapă a inclus o evaluare de grup, în care a trebuit să negociem o anumită poziție publică pentru un departament pe care îl reprezentam în mod fictiv. Testul final la centrul de evaluare a constituit o prezentare individuală în care candidații își asumau rol de lideri de proiecte guvernamentale. Etapa finală a concursul a inclus un interviu cu oficialii din Guvern”, a povestit pentru UNIMEDIA Flavia.

Mandatul Flaviei va începe în octombrie curent, iar acesta va dura 4 ani. După finalizarea acestuia, Flaviei îi va fi oferită o promovare la un grad superior în cadrul Guvernului, cel de Senior Civil Servant.

„M-a mirat faptul că nu am întâlnit alți aplicanți europeni la centrul de evaluare, doar britanici. Sunt entuziasmată, întrucât rolul îmi oferă oportunitatea de a contribui pragmatic în cadrul domeniul politicilor publice. Mereu m-a interesat lucrul politic, iar această funcție în Guvern reprezintă o oportunitate de a învăța în mod direct despre sistemul politic britanic și de a contribui la crearea unor politici sociale și economice inclusive. La sfârșit de mandat aș putea alege între o carieră de diplomat, șef de department sau ofițer specializat pe domeniu”, a mai adăugat Flavia.

Moldoveanca a mers în Marea Britanie după ce a câștigat bursa HMC, care i-a oferit finanțare pentru studiile la nivel de Bacalaureat. Ulterior, aceasta a studiat Istorie și Politici la Universitatea New College of the Humanities, o instituție care se bazează pe modelul Oxbridge în ceea ce vizează metodologia de predare. Flavia a mai are și un bagaj mare de experiență căpătată în cadrul United Nations sau Guvernul Republicii Moldova. Totodată, de doi ani, ea este fondatoarea unei organizații non guvernamentale la Londra, numită „New East Platform”, care promovează jurnalismul din Europa de Est, fapt ce a ajutat-o să se manifeste în cadrul concursului.

Autor: Cristina Butuc, stagiar