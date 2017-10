O ministră din România, audiată la DNA. Sevil Shhaideh este printre cei pe care premierul vrea să-i demită

Ministra Dezvoltării Regionale, Sevil Shhaideh, este aşteptată la DNA pentru noi declaraţii în dosarul Belina, anunţă Realitatea Tv. Audierea vine în plină criză politică, după tensiunile dintre Mihai Tudose şi Liviu Dragnea. Shhaideh este unul dintre miniştrii pe care Tudose vrea să îi remanieze, după ce a fost pusă sub urmărire penală de către DNA.

Pe 22 septembrie curent Sevil Shhaideh a fost audiată şi pusă sub acuzare de DNA, pentru abuz în serviciu, în dosarul "Insula Belina", dosar în care procurorii cercetează cum parte din insulă a trecut ilegal din proprietatea statului, în subordinea CJ Teleorman, se arată în comunicatul DNA.

Concret, acuzaţiile sunt din anul 2013, când Shhaideh era secretar de stat în ministerul Dezvoltării. Totodată, procurorii cer aviz de la Parlament şi pentru încuviinţarea urmăririi penale a Rovanei Plumb, la momentul respectiv ministru al Mediului, acuzată de săvârșirea complicității la infracțiunea de abuz în serviciu.

La momentul respectiv, Sevil Sahhideh a venit însoţită de avocat la DNA, iar după jumătate de oră a plecat, dar fără a spune dacă va demisiona din Guvern.

„Am fost informată asupra calității procesuale pe care o am în acest dosar. Am calitatea de suspect și mai multe nu vă pot declara, fiind o anchetă penală în curs. În acest moment mi s-a adus la cunoștință această calitate. Mă prevalez de toate drepturile pe care le am și o să analizez împreună cu avocatul documentele”, a afirmat Shhaideh.