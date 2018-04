O lună de groază: O tânără din Orhei, spitalizată de trei ori și operată de două, din cauza neglijenței medicilor de la Spitalul Republican

„Am deja o luna de zile trecuta de la o simplă operație, însă mai sunt nevoita să umblu și astăzi pe drumuri si prin spitale. Am fost internată pe data de 19.03.2018 la IMSP Spitalul Clinic Republican contra plată, suma bonului de plata fiind de 4485 lei (bonul îl atașez în poze), deci suma data includea toate cheltuielile necesare – pat, anestezie, medicamente. Pe data de 20.03 a fost efectuata intervenția chirurgicala, în dimineață zilei respective, de mine s-a apropiat domnul medic-anesteziolog, explicând detaliile despre anestezie. La finele discutiei a accentuat că trebuie sa plătesc 447 de lei pentru anestezie. Eu am raspuns, ca eu am plătit în casă 838 lei pentru anestezie, dumnealui mi-a zis “Eu voi fi pe hol” . Într-un final, eu nu am plătit nimic domnului în cauză, deoarece achitasem deja pentru tot in casa spitalului”, scrie Daniela pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, după operație nu i-a fost pusă nicio perfuzie, abia joi, pe data de 22 martie i sa pus una, doar pentru că ea a insistat.

„Deja nu mai puteam sa merg pe picioare de la durerile de cap, care persistau mereu. Vineri, pe 23.03 am fost externată, doua zile am stat acasă în pat, nu puteam sa merg, având dureri la zona operată si aceleași dureri insuportabile de cap. Luni, pe 26.03 am fost internată înapoi în spital după amiază, singură făceam doar 3 pași și cădeam, mi s-au administrat perfuzii 2 zile, seara pe 26, ziua pe 27 - dimineața și seara, pe 28 dimineața și externata in aceeași zi. Durerile de cap au trecut, insa persistau dureri în zona operata. La întrebările mele, de ce nu mi-au fost administrate perfuzii si pastile pentru dureri de cap mai devreme – am primit raspuns - toate intrebarile la raion.

Pe 5 aprilie a fost internată cu diagnoza „Infecție după un act medical de diagnostic și tratament”, vorbind mai simplu, apăruse o infecție interna - colecție lichidă (puroi).

„Deci, a fost necesar sa mai efectueze o intervenție și să deschidă rana iar, pentru extragerea acelui lichid format din cauza infecției. Pe data de 07 am fost externată, cu rana deschisă și o bucată de tifon în ea. La întrebarea către chirurg, dacă să vin la control, a zis că „Nu este necesar, ca totul va fi bine” . Peste 7 zile împlinesc o luna de când am fost operată, vreau să vadă lumea cum sau comportat cu mine și cred că nu sunt eu unica, la acest spital”, mai spune tânăra.

Într-o postare, Administrația IMSP SCR „Timofei Moşneaga” spune că s-a autosesizat pe marginea cazului din Secția chirurgia colorectală şi investighează cele întâmplate. Vom reveni cu un răspuns oficial.