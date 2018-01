O instituție care va examina cazurile de malpraxis ar putea fi înființată în Republica Moldova: Trebuie să fie independentă de Ministerul Sănătății

„Acest lucru se va întâmpla cu titlul imediat, până când vom aveam în Republica Moldova o instituție responsabilă de examinarea cazurilor de erori medicale, de malpraxis, de abateri de la normele de etică și deontologie, instituție este în foarte multe țări din UE și care se cere a fi prezentă și în RM”, a declarat secretarul de stat.

Acesta susține că au fost purtate multe discuții asupra înființării unei astfel de instituții, însă o decizie în acest sens nu a fost încă luată. Importanța instituției constă în faptul că va putea sancționa medicii care nu-și exercită atribuțiile și nu respectă deontologia, astfel cei care încalcă normele etice, ar putea fi sancționați chiar cu ridicarea dreptului de a exercita funcția de medic.

Pub

„Au mai fost discuții la acest subiect. Instituția trebuie să fie independentă de Ministerul Sănătății, iar aceste investigații trebuie să fie transparente. Cum se va numi, vom vedea. Această instituție însă, trebuie să considere analiza cazurilor de malpraxis până la ridicarea dreptului de a exercita funcția de medic, cu aplicare de sancțiuni disciplinare și contravenționale”, mai spune Gîlca.

Secretarul de stat a făcut referire și la importanța reformelor în sistemul medical, în special la cea propusă de Ministerul Sănătății, prin reducerea numărului de spitale.

„Aceste incidente vin să confirme necesitatea transformărilor în sistemul de sănătate și în asistența medicală primară, și în asistența spitalicească, și în regionalizarea maternităților.

Dacă să facem abstacție de Chișinău, cum poate o maternitate de nivel raional, care are 60-70 de nașteri pe an, sau 100-120 de nașteri pe an, să ofere calitatea serviciilor și competența pocedurală a unui medic, ori medicii tinerii nu au cum să-și mărească competențele în cazul în care nu pot asista la cel puțin o sarcină fiziologică pe zi, au o naștere la 3-5 xile. Oare este logic să menținem aceste maternități? Cu spații, clădiri, dotări, încălzire, în loc să investim în oameni și calitatea serviciilor, investim în clădiri, în spații goale”, a conchis Gîlca.

Menționăm că Ministerul Sănătății a propus anterior un proiect de reorganizate spitalicească. Astfel numărul spitalelor din Republica Moldova ar urma să fie redus de la 71 la 19.