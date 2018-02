O carte a fost restituită unei biblioteci din Spania, la jumătate de secol după ce a fost împrumutată

Este vorba de romanul "HMS Ulysses" al lui Alistair MacLean, publicată de editura Destino, care a dispărut de la biblioteca centrală din localitatea Gandia (Valencia) şi care a fost depozitată în urmă cu câteva zile în cutia de restituire a biblioteci care funcţionează 24/24.



Persoana anonimă a restituit şi cartea pentru copii "The Ghost Next Door" fără să lase vreo notă care să arate identitatea sau motivele care au stat la baza acestui gest.



Exemplarul din "HMS Ulysses" al lui Alistair MacLean are încă parafa veche a bibliotecii în care nu apare însă data ultimului împrumut, deoarece cartea a dispărut pur şi simplu în urmă cu aproape jumătate de secol.



În faţa interesului stârnit de acest caz, responsabilii centrului preconizează să expună exemplarul la standul de la intrare cu inscripţia: "Bun venit din nou acasă"