O carieră reușită în domeniul IT poate începe cu ICT Career Orientation

Studiezi o specialitate in domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și vrei să știi cum să obții un job bun și să avansezi în carieră? Participă la ICT Career Orientation și află răspunsul de la cele mai importante companii IT din Moldova!

Când? 12 octombrie 2017, 9:00 - 13:00

Unde? Tekwill (str. Studenţilor, 9/11, Chișinău)

Nu rata șansa de a învăța de la profesioniștii IT cu experiență și de a afla care sunt cele mai recente tendințe, cele mai solicitate direcții de carieră și cele mai noi tehnologii și instrumente utilizate.

Sesiunile vor fi în limbile română, rusă și engleză și vor aborda următoarele subiecte:

ENDAVA: Building Mobile Apps like a pro

PENTALOG: Software architecture: monolith to microservices

TACIT KNOWLEDGE: A roadmap to becoming a Front-End Developer in 2017

ALLIED TESTING: Test Automation as a part of Continuous Integration

AMDARIS: Containerized Single Page Applications with .NET backend

ALLIED TESTING: Introduction in Performance Testing. What, How and Why?

ELLATION: The future of the WEB

PENTALOG: Fast mobile development - React-Native

ELLATION: Beyond "Hello World!”

AMDARIS: Intensive .NET Internship trainings with senior software engineers

NOCTION: IRP for Cloud: despre cloud-ul public, optimizarea rutelor, big business

ENDAVA: Unmasking the AM Engineer

FFW MOLDOVA: How to work smarter and live better

AMDARIS: Increasing Software Quality with Functional Test Automation

ALLIED TESTING: Hands on Test Automation. Sample testing with TestNG/Selenium

Agenda detaliată a evenimentului poate fi accesată aici. Evenimentul este gratuit și deschis pentru toți tinerii care sunt interesați de oportunitatea unei cariere sau perspective de creștere în domeniul IT. Pentru a asigura o experiență de participare cât mai reușită, organizatorii roagă doritorii să se înregistreze din timp aici: https://goo.gl/2MsXgx.

ICT Career Orientation este organizat de către Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernului Suediei în cadrul Proiectului "Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC". Partener al evenimentului: Universitatea Tehnică a Moldovei. Parteneri media: Agora, Diez, Locals, Unimedia. Pentru mai multe detalii sau precizări, nu ezitați să contactați organizatorii la office@ict.md.