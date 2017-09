O actriță din Game of Thrones a renunțat la facultatea de drept pentru a juca în filme pentru adulți

O actriță care a apărut în celebrul serial Game of Thrones a dezvăluit că a renunțat la cursurile facultății de drept pe care le urma pentru a juca în filme pentru adulți, fapt ce a ajutat-o să-și depășească complexele legate de aspectul fizic.

Ella Hughes a jucat rolul unei prostituate în celebrul serial, iar acum câștigă bani ca actriţă în filme pentru adulţi și dansatoare de striptease în faţa camerei, sau vânzându-și lenjeria intimă fanilor.

Actrița în vârstă de 22 de ani a renunţat la facultatea de drept pentru a lucra în industria filmelor XXX și spune că nu regretă decizia. Ella a mărturisit că rolurile din filmele XXX au ajutat-o să îşi depăşească toate complexele pe care la avea faţă de corpul ei.

„Înainte să mă apuc de filmele porno, eram o fată foarte timidă. Nu voiam nici măcar să vorbesc la telefon. Uram cum îmi suna vocea şi nu am crezut niciodată că sunt frumoasă. Am avut probleme cu kilogramele. Nu am crezut niciodată că voi putea face aşa ceva”, a spus Ella pentru o emisiune la BBC, citată de Daily Mail.

Actrița speră ca într-o zi să poată regiza propriul film pentru adulţi.