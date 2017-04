Numele demnitarilor care au beneficiat de tratamente medicale peste hotare, achitate din bani publici, ascunse de Ministerul Sănătăţii

Asociația „Juriștii pentru Drepturile Omului” a acţionat în instanță Ministerul Sănătății, după ce funcționarii au refuzat să ofere mai multe informații privind demnitarii care au beneficiat de tratamente medicale costisitoare peste hotarele Republicii Moldova din bani publici și condițiile în care pacienții pot profita de astfel de tratamente în clinicile din afara țării.

Reprezentanții ministerului au invocat protecția datelor cu caracter personal, argumentând că orice pacient cade sub incidența legii, indiferent dacă are sau nu statut de persoană cu demnitate publică.

De cealaltă parte, experții susțin că le-a fost violat dreptul de acces la informație și că datele privind demnitarii și funcționarii cu statut de demnitate publică trebuie să fie deschise.

Subiectul a fost abordat în cadrul unei ședințe a Clubului jurnaliștilor de investigație organizată de Centrul de Investigații Jurnalistice.

Potrivit avocatei Tatiana Puiu, solicitarea de informație a fost expediată Ministerului Sănătății după ce experții au încercat să găsească mai multe informații depre comisia din cadrul instituției care selectează persoanele care beneficiază de tratamente costisitoare din banii publici, atât în țară, cât și peste hotare.

„În ultimul timp, asistăm la numeroase campanii de colectare de fonduri pentru persoanele care nu dispun de mijloace financiare ca să-și acopere cheltuielile de tratament, atât în Moldova, cât și peste hotare. În cadrul Ministerului Sănătății există o comisie ce selectează persoanele care beneficiază de astfel de tratamente costisitoare. Documentându-ne asupra conținutului rapoartelor și paginilor web din domeniul Sănătății, am constatat că există foarte puțină informație referitoare la această comisie, mai exact, doar un regulament adoptat printr-un ordin încă în 2009, care a fost modificat ulterior, dar nu am putut găsi modificările operate. Am mai concluzionat că condițiile de acces la mijloacele financiare sunt formulate voalat, la fel și modul de selectare a pacienților. Am decis să întrebărm Ministerul Sănătății, printre altele, și despre mijloacele financiare bugetate alocate per pacient pentru diagnosticare și/sau tratament costisitor în străinătate pentru o perioadă de șapte ani”, a relatat Tatiana Puiu în cadrul discuției.

Experta insistă că aceste informații au caracter public, iar funcționarii sunt obligați să le ofere drept răspuns la o solicitare de informație.

„Ne dăm bine seama că numele și prenumele sunt date cu caracter personal, dar considerăm că atunci când este vorba de persoane cu demnitate publică care au beneficiat de un asemenea tratament, societatea ar trebui să cunoască. La fel, ar fi util să cunoască despre existența acestei comisii, care poate contribui financiar la tratamentul persoanelor aflate în dificultate”, a punctat avocata.

