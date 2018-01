Numărul operațiilor de corecție a despicăturii de palat și de buză

O despicătură se referă la situația când 2 părți nu se unesc complet sau sunt separate una de alta. În primele trei luni de sarcină, se formează fața fătului cu dezvoltări și joncțiuni ale diferitelor părți ale feței. În cazul în care una sau mai multe dintre aceste părți nu se unesc între ele, se formează o fisură în zona respectivă. Localizarea acestei/acestor fisuri prezintă grade diferite de severitate și afectează fața, nasul, buza, gingiile, puntea dinților, palatul dur și moale, uvula în moduri diferite. Despicătura este un defect fizic și poate fi corectat.

Despicătura la nivelul buzei poate fi parțială sau poate fi completă, astfel încât ambele părți sunt separate total și fisura se extinde până la baza nasului. Dacă despicătura este localizată pe o parte, se numește unilaterală și atunci când este situată pe ambele părți, se numește bilaterală.

Despicătura de palat apare atunci când palatul nu este închis. Palatul dur, palatul moale și uvula sunt localizate în partea din față, în partea din spate și, respectiv, în partea cea mai din spate. Uvula nu are un rol important pentru vorbire, deși se crede că ar avea. Despicătura ar putea fi ascunsă sau poate fi observată doar pe uvulă sau poate fi deseori localizată la nivelul palatului moale sau pe palatul dur ca fisură unilaterală sau bilaterală sau uneori în formă de U. Detectarea unei despicături ascunse poate fi extrem de dificilă.

Deși această boală este cunoscută sub numele de “buză de iepure”, “gură de lup”, aceste denumiri nu sunt potrivite, deoarece copilul nu este un iepure sau un lup, ci o ființă umană.

Сe trebuie să știi despre operațiile de corecție a despicăturii de palat și de buză?

Numărul de operații la bebelușii cu despicătură de palat și despicătură de buză poate varia pentru fiecare în parte. De exemplu, un copil cu despicătură unilaterală de văl palatin și de buză va avea 5-6 intervenții chirurgicale până la maturitate. În număr de 2 operații în medie se efectuează pentru un copilaș ce suferă fie doar de despicătură de palat sau de buză. În cazul despicăturilor bilaterale, numărul operațiilor poate fi mai mare de 1-2. Deși situațiile sunt diferite pentru fiecare pacient în parte, operația de corectare a despicăturii de buză este, în general, efectuată atunci cînd copilul are 3-4 luni, când are o greutate suficientă și nu sunt impedimente pentru efectuarea anesteziei. În timpul acestei operații, chirurgul are drept scop corectarea nasului la necesitate. Trebuie reținut faptul că această corecție poate fi necesară din nou, pe măsură ce copilul crește. Scopul este de a obține cel mai bun rezultat cu cel mai mic număr de intervenții chirurgicale. Trebuie luat în considerare, de asemenea, că acest tratament pe termen lung va continua până la maturitate.

Intervențiile de corectare a despicăturii de palat sunt efectuate, în general, atunci când copilul are vârsta de 6-9 luni, în funcție de dezvoltarea pacientului și de potențialele riscuri postoperatorii. În anumite cazuri, intervenția chirurgicală poate fi amânată până la vârsta de 12 luni. În cazuri rare, intervenția poate fi amânată până în lunile 15-18. Motivele variază în funcție de fiecare copilaș.

Întrebarea despre cauzele bolii, probabil, este prima adresată de către familiile care au aflat că bebelușii lor au despicătură de palat și/sau despicătură de buză. Din păcate, nu există un răspuns simplu. Cauza apariției poate fi definită ca o combinație de factori de mediu și genetici. Cu alte cuvinte, există factori multipli. Blamarea altora sau căutarea unei persoane vinovate nu rezolvă situația. Cu toate acestea, informațiile prezentate în continuare ar putea fi utile.

