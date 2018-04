Numărătoarea inversă a început: Cine sunt candidații la funcția de primar al municipiului Bălți

Nicolae Grigorișin – este candidatul formațiunii „Partidul Nostru”. La moment, acesta este primar interimar al Municipiul Bălți.

Nicolai Grigorișin a ajuns consilier în 2015 pe listele Partidului Nostru, fiind unul dintre cei mai săraci candidați în Consiliul Municipal Bălți. La ședința a III-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți, desfășurată pe 8 februarie, acesta a fost ales viceprimar.

Pub

Elena Grițco – Candidează independent pe listele electorale, asta chiar dacă face parte din formațiunea „Partidul Nostru”.

În susținerea lui Grițco au semnat în jur de șase mii de orășeni. Asta chiar dacă înainte de ea, cu o zi, a depus actele pentru înregistrare în calitate de candidat al „Partidului Nostru” actualul primar interimat al capitalei de nord Nicolai Grigorișin.

Alexandru Usatîi – candidat din partea Partidului Socialiștilor.

Acesta a fost director de școală și viceprimar al orașului Bălți. Usatîi a fost dat afară din funcție în 2015 de fostul primar Renato Usatîi. „Ne-am sfătuit în consiliul orășenesc și am decis să-l propunem în funcția de primar pe conducătorul organizației noastre teritoriale din Bălți, Alexandru Usatîi. E un om de echipă, un mare profesionist care poate forma o echipă. Astăzi trebuie să luăm o decizie. Problemele din Bălți nu-i sunt străine, iar noi vom munci pentru a face Bălțiul mai confortabil, cu drumuri mai bune și tarife normale”, a declarat în context președintele PSRM, Zinaida Greceanîi.

Arina Spătaru – candidat din partea Platformei Demnitate și Adevăr. Aceasta este șefa organizaţiei teritoriale Bălţi a PPDA. S-a născut, și-a făcut studiile și și-a întemeiat familia la Bălți. Are trei copii. Este licențiată în Științe Reale, Economice și ale Mediului. „Având experiență managerială de la vârsta de 18 ani, știu ce am de făcut ca orașul să prospere, dar în primul rând e nevoie de a pune în ordine lucrurile de la primărie”, a spus Arina Spătaru.

Pavel Verejan – Candidatul din partea Partidului Șor.

Candidatul a enumerat principalele măsuri pe care intenționează să le întreprindă:Curățenie și ordine pe străzi și în curți, problema deșeurilor;Repararea drumurilor și trotuarelor, iluminatul stradal modern;Farmacii și magazinele sociale, reducerea cu 50% a facturilor pentru apă și încălzire pentru pensionary; Capital matern și alimentație de calitate la nivel centralizat pentru grădinițe și școli; Locuințe sociale pentru angajații de stat și familiile tinere; Investiții, disciplină financiară și venituri bugetare suplimentare; Creșterea responsabilității sociale a oamenilor de afaceri și a cetățenilor înstăriți”, se arată în comunicat.

Serghei Burlacu – candidat din partea Partidul Unității Naționale.

Sergiu Burlacu este președintele orgnizației PUN în Bălți și are studii superioare, licenţiat în economie, specialitatea Business şi administrare. „Ne propunem să atragem investiții ca în următorii 5 ani de zile să creăm peste 25 de mii de locuri de muncă. Să mă credeți asta este real. Noi vom scuti taxele de impozitare pentru teritoriu pentru investitorii străini. Acei investitori care vor crea peste 500 de locuri de muncă, îi vom scuti de taxe”, a declarant Burlacu.

Simion Guțu – candidat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate.

Simion Guțu s-a născut în 1960 în raionul Dondușeni, satul Scăieni, iar din 1978 locuiește la Bălți.

În prezent, este președinte al Organizației Teritoriale Bălți a PAS. Lidera PAS, Maia Sandu specifică că îl cunoaște pe Simion Guțu din experiența sa de profesor și succesele care le-a înregistrat de-a lungul timpului.

La rândul său, Simion Guțu s specificat că a acceptat propunerea colegilor de a candida pentru a a aduce în oraș pacea, liniștea și bună înțelegerea între oameni.

Oleg Topolnițchi – candidatul din partea Partidul Ruso-Slavean din Moldova.

Președintele formațiunii, Oleg Topolnițchi, a fost unul dintre liderii Blocului Electoral Alegerea Moldovei-Uniunea Vamală, ce a acumulat aproximativ 3,5% din voturi la alegerile din 30 noiembrie 2014. Partidul Ruso-Slavean din Moldova (PRSM) a fost constituit la 27 iulie 2014 sub denumirea de Mişcarea Populară pentru Uniunea Vamală (MPUV), înregistrată de Ministerul Justiţiei la 19 septembrie acelaşi an. Ulterior, MPUV a fost schimbat sub denumirea de PRSM. Oleg Topolnițchi a activat anterior în cadrul Partidului Social-Democrat din Moldova, condus de către Victor Șelin. Topolnițki a candidat în 2011 din partea PSD la fotoliul de primar de Bălți.

UNIMEDIA amintește că 12 martie curent, Comisia Electorală Centrală a decis ca alegerile locale noi din municipiile Chișinău și Bălți să se desfășoare la data de 20 mai curent.

Menționăm că în cursa electorală s-au înscris deocamdată Ion Ceban (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova), Valeriu Munteanu (Partidul Liberal), Andrei Năstase (Platforma Demnitate și Adevăr), Reghina Apostolova (Partidul ȘOR), Alexandr Roșco (Partidul Casa Noastră Moldova), Vasile Costiuc (Partidul Democrația Acasă), Constantin Codreanu (Partidul Unității Naționale), Victor Strătilă (Partidului Verde Ecologist), Maxim Brăila (Partidul Popular din Republica Moldova), Alexandra Can (Partidul Național Liberal), Andrei Munteanu (Partidul Societății Progresiste) și primarul interimar Silvia Radu (independent).

De asemenea, independent a anunțat că va candida și expertul în energetică Sergiu Tofilat, acesta însă trebuie să colecteze 10.000 de semnături, pe care, până la moment, nu le-a depus la Consiliul Electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr.1.