Ninsoare în aprilie și schimbarea sistemului electoral în Republica Moldova. Retrospectiva anului 2017

Anul 2017 a ajuns la final. A fost un an cu urcușuri și coborâșuri, am pierdut oameni de vază, guvernarea nu a reușit să restabilească încrederea Uniunii Europene în instituțiile statului, iar în pofida recomandărilor instituțiilor internaționale, a protestelor societății civile, Parlamentul a modificat sistemul electoral din proporțional în mixt.

N-a fost un an ușor, dar 2018 e la o distanță de doar două zile, așa că am hotărât să facem un bilanț a evenimentelor care au avut loc în acest an.