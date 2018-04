New York Times și New Yorker au primit premiul Pulitzer pentru expunerea istoriilor de acuzații față de Harvey Weinstein

Publicațiile americane The New York Times și New Yorker au primit în comun premiul Pulitzer pentru expunerea istoriilor celor care au fost hărțuiți sexual la Hollywood. Istoriile l-au demascat pe producătorul Harvey Weinstein, care ulterior a devenit dizgrațiat, fiind exclus din Academia premiilor Oscar, iar compania sa a anunțat faliment.

Investigațiile au dus la mișcarea #MeToo (EuTot), care luptă împotriva hărțuirii sexuale.