Nativii din zodiac care s-au născut pentru a fi împreună

Există câţiva norocoşi care nu tebuie să alerge după marea dragoste pentru că ştiu exact unde să caute şi să dea naştere unei frumoase poveşti de iubire care să dureze până la adânci bătrâneţi. Chiar dacă este greu de crezut, unii nativi din zodiac s-au născut pentru a fi împreună. Iată o combinaţie care poate fi fericită şi care este predestinată să formeze un cuplu.

Taur şi Scorpion. Împreună, cei doi se distrează, ştiu să-şi satisfacă nevoile unul celuilalt şi asfel se vor bucura de viaţă lungă unul în compania celuilalt. Nici unul nu este indiferent la ce se petrece în jur. Scorpionul este în bună măsură semnul obsesiilor : la el, iubirea e iubire până la moarte, dar şi ura e la fel! Este gelos, dar asta nu-l deranjează pe Taur, fiindcă şi pentru el gelozia şi posesivitatea fac parte din iubire.

Abordările calme şi realiste ale nativului Taur, or să fie foarte binevenite pentru un Scorpion, fiindcă mai trebuie şi el să înveţe cum e să iubeşti calm, constant şi să mergi pe calea de mijloc.

Scorpionul are caracter opus faţă de Taur: trăieşte intens, este independent, şi are nevoie de spaţiu, pe care Taurul este singurul care se pricepe să i-l acorde. Asta îl face pe aventurosul Scorpion să rămână loial relaţiei, scrie One.