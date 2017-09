Muntele unde au avut loc ultimele cinci teste nucleare din Coreea de Nord riscă să se prăbuşească din cauza şocurilor seismice repetate

Regimul de la Phenian riscă să arunce în aer muntele Punggye-ri şi să provoace răspândirea radiaţiilor în regiune, avertizează cercetătorul chinez în domeniul nuclear, Wang Naiyan. Muntele respectiv se află în pragul prăbuşirii din cauza şocurilor seismice repetate, în urma testelor nucleare, informează Mediafax.

Geofizicienii de la University of Science and Technology of China au identificat zona Punggye-ri ca fiind locul unde au fost efectuate cele mai recente cinci teste nucleare.

Cercetătorul Wang Naiyan, de la China Nuclear Society, avertizează că alte detonări ar putea duce la colapsul muntelui. De asemenea, el trage un semnal de alarmă cum că acestea ar putea provoca scurgerea de radiaţii în regiune, inclusiv în China, notează South China Morning Post, preluat de The Independent. Pentru început, riscul cel mai mare există la vârful muntelui, care s-ar putea prăbuşi din cauza dimensiunii bombelor create de regimul nord coreean.

Luni, ambasadorul SUA la ONU a declarat că liderul nord coreean "cerşeşte războiul" şi a cerut "cele mai dure măsuri posibile": Răbdarea Statelor Unite nu este nelimitată. Reacţia a venit după ce Phenianul a efectuat un nou test nuclear.