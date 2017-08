Mult circ, box mai puțin: Mayweather obține a 50-a victorie, după ce arbitrul a oprit meciul cu McGregor în runda a zecea

Pugilistul american Floyd Mayweather l-a învins pe irlandezul Connor McGregor prin KO tehnic, în meciul disputat la T-Mobile Arena din Las Vegas, la categoria semimijlocie, versiunea WBC, scrie stirileprotv.ro, citat de UNIMEDIA.

Pugilistul Floyd Mayweather a declarat că meciul cu irlandezul Conor McGregor a fost ultimul al carierei sale, el afirmând că a ales “partenerul potrivit pentru ultimul dans”.

“Conor este un adversar foarte dificil, am oferit fanilor ce voiau să vadă. Este mult mai bun decât credeam, a folosit diverse unghiuri. Dar eu am fost mai bun. Am ales partenerul potrivit pentru ultimul dans, aceasta a fost ultima mea luptă”, a declarat Mayweather.

Conor McGregor a spus, imediat după meci, că nu ştie dacă va mai boxa vreodată: “Am crezut că sunt aproape...devin neglijent când sunt obosit. Floyd a meritat să câştige. Nu ştiu dacă voi boxa din nou”.

Mayweather s-a impus în runda a zecea, după arbitrul a decis încheierea meciului, deoarece irlandezul încasase mai multe lovituri.

McGregor a fost avertizat de arbitrul întâlnirii pentru lovituri nepermise. După ce în primele şase runde, McGregor a reuşit să opună rezistenţă, în următoarele şase, el a fost apoi dominat de americanul de 40 de ani.