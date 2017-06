Motorul Ford EcoBoost cu volumul 1 litru este recunoscut drept cel mai bun pentru a șasea oară consecutiv

Conform rezultatelor concursului «Motorul internațional al anului», EcoBoost de 1,0 l al companiei Ford iarăși a devenit «Cel mai bun motor cu volumul de până la 1,0 litri». Compact și puternic, motorul cu trei cilindri rămâne neînvins în această categorie chiar de la apariția sa în 2012.

Arbitrii au apreciat înalt îmbinarea eficienței, economiei și a tehnologiilor avansate , caracteristică acestui motor. În prezent, EcoBoost de 1,0 litri are deja 10 premii «Motorul internațional al anului», printre care tripla victorie în toate nominalizările și titlul «Cel mai bun novice».



«Apariția motorului EcoBoost de 1,0 litri a fost un moment crucial în istoria motoarelor compacte și econome. El a stabilit un nou punct de reper pentru motoarele compacte grație sistemului ultramodern de injectare turbo EcoBoost, injectării directe a combustibilului și sincronizării duble a arborelui de distribuție, - relatează Joe Bakaj, vicepreședintele secției de elaborare a produselor companiei Ford of Europe. – Chiar și cu 10 premii «Cel mai bun motor al anului», noi tot tindem să rupem tiparele în proiectarea agregatelor de forță și să oferim cumpărătorilor și mai multe avantaje în utilizarea renumitului motor compact».



În prezent, Ford EcoBoost, de 100 с.p., 125 с.p. și 140 с.p.este instalat pe fiecare al cincilea autimobil Ford, comercializat în Europa, pentru Fiesta acest indice este două din cinci. Motoarele pe benzină Ford EcoBoost cu volumul de 3,5 litri asigură o economie de combustibil pentru automobilele Ford în toată lumea, de la cele mai noi Ford Fiesta până la furgonetele Transit, pick-up-uri și modele Ford Performance, în particular Focus RS și Ford GT.



Juriul compus din 58 jurnaliști din 31 de țări ale lumii a recunoscut motorul econom cu trei cilindri EcoBoost «Cel mai bun motor de 1,0 litri». Prezentat în premieră pe automobilele Ford Focus în a.2012, el continuă să domine segmentul său, în pofida concurenței crescânde în această categorie populară printre cumpărători și importantă pentru producători. Anul acesta la categoria 1,0 litri au participat 35 motoare, cu 9 mai multe ca în anul de debut pentru EcoBoost.



«Micuțul EcoBoost rămâne cel mai bun motor de 1,0 litri, cu trei cilindri, chiar dacă pe scenă au apărut altele noi, – spune Dean Slavnich, copreședintele celui de-al XVII concurs «Motorul internațional al anului », care s-a desfășurat în or. Stuttgart, Germania, și redactorul revistei Engine Technology International Magazine. – Uimește faptul, că este unicul motor, care în fiecare an obține victoria ».



EcoBoost de 1,0 l este echipat cu tehnologia deconectării cilindrului, care deja din 2018 le va permite cumpărătorilor să reducă cheltuielile de exploatare, deconectând automat unul din cilindri, dacă nu este nevoie de toată puterea motorului, la deplasarea din inerție sau cu viteză redusă și fără încărcătură majoră pentru motor.

Este un exemplu perfect al ingineriei progresive, grație căreia compania Ford poate oferi cumpărătorilor posibilitatea de a alege din gama de motoare econome pe benzină, diesel sau electrice. Tehnologia dată poate conecta sau deconecta un cilindru în doar 14 milisecunde - de 20 mai rapid ca o clipire a pleoapei – fără a pierde puterea sau caracteristicile de rulare.



