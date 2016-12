Monica Babuc pune punctul pe „i” cu privire la excluderea lui Cătălin Josan și Pasha Parfeni

Ministrul Culturii, Monica Babuc, vine cu o reacție după ce mai multe persoane publice au acuzat-o pe motiv că interpreții Pasha Parfeni și Cătălin Josan au fost excluși din listele artiștilor care urmau să evolueze la „Potcoava de Aur”.

Aceasta afirmă că nu a avut nicio tangență cu organizarea evenimentului, de aceea Ministerul Culturii nu poartă nicio vină pentru că evenimentul a fost organizat de o „televiziune privată, care are propriile viziuni artistice şi propriul buget”, scris Babuc pe pagina sa de Facebook.

„Nu am făcut-o până acum pentru că nu credeam, că e corect să comentezi un eveniment care nu are nimic în comun cu Ministerul Culturii, eveniment organizat de o televiziune privată, care are propriile viziuni artistice şi propriul buget.

Nici Ministerul Culturii, nici eu personal şi nici echipa din care fac parte nu are nimic comun cu cele întâmplate la „Potcoava de aur”, iar învinuirile care mi se aduc sunt false şi lipsite de orice temei. Mai mult, sunt sigură că situaţia a fost regizată de o manieră în care cei care se declară luptători cu regimul, uzează de populism şi minciună pentru a ieşi cu orice preţ în evidenţă. Orice problemă apărută în orice domeniu este folosită de ei pentru a suscita pe cât e posibil mai mult atenţia asupra activităţii dânşilor. Şi aici scopul scuză mijloacele.

E păcat că unii se lasă manipulaţi. E păcat că ură nu lasă loc pentru argumente. Şi e păcat că uităm să fim responsabili pentru ceea ce facem, vorbim şi scriem, chiar dacă asta ne-o cere bunul simţ”, a scris Monica Babuc.

UNIMEDIA amintește că anterior Cătălin Josan a anunțat e pagina sa de facebook că el și Pasha Parfeni au fost excluși anul acesta de la concursul Potcoava de Aur.

Deși inițial ambii artiști au fost incluși în lista participanților, ulterior aceștia au fost anunțați că au fost excluși din acea listă, iar Pasha Parfeni a declarat public faptul că excluderea lor a fost făcută la comanda ministeri Culturii.

Josan scria că prin acest gest „se vrea compromiterea celor ce se opun vehement regimului Plahotniuc - o corabie care se îneacă într-un vârtej amețitor, întărâtat tocmai de astfel de încercări de intimidare”.

După această și interpreta Zinaida Bolboceanu s-a solidarizat cu cei doi artiști, aceasta anunțând că nu va participa la eveniment.

Menționăm că Pasha Parfeni și Cătălin Josan au susțin un concert improvizat în fața Palatului Național, unde în sâmbătă, 10 decembrie, a avut loc concertul „Potcoava de Aur”.