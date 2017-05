Momente de groază trăite de participanții la concertul Arianei Grande și de rudele lor, după atacul de la Manchester. Ce povestesc aceștia

Participanții la concertul Arianei Grande de luni seara la Manchester au trăit momente de groază după puternica explozie care a avut loc în foaierul sălii de concerte Manchester Arena la finalul concertului, soldată cu moartea a 22 de persoane și rănirea altor 59, informează mass-media internațională.

Explozia a provocat scene de panică în sala de concerte, cea mai mare arenă indoor din Europa, cu o capacitate de 21.000 de persoane, dar și în afara acesteia, unde părinții își așteptau copiii.

"Erau o mulțime de copii și de adolescenți ca fiica mea la concert. E pur și simplu tragic", a declarat penru AFP Stephanie Hill, care venise la concert alături de fiica sa Kennedy.

"Oamenii cădeau unii peste alții pe scări. A fost un haos complet. Am vrut să ieșim de acolo cât mai repede posibil pentru că ne-am gândit că poate e cineva care se pregătește să tragă în mulțime', a povestit Kennedy.

"Concertul abia se terminase și eram pe punctul de a părăsi sala atunci când am auzit o explozie puternică. În spatele nostru oamenii au început să țipe și să se împingă. A fost un haos complet. Am văzut părinți purtând în brațe fetițe care plângeau. A fost fără îndoială primul concert pentru mulți dintre ei și probabil ultimul", a declarat pentru AFP Sebastian Diaz, 19 de ani, care a venit din Newcastle pentru a participa la concert.

"Am ascultat ultima melodie și dintr-o dată a fost ca un flash și un bang apoi fum", a povestit pentru BBC Gary Walker, din Leeds, a care a venit alături de soție să își aștepte fiica la ieșirea de la concert. Bărbatul susține că a fost rănit la picior de o bucată de metal și că soția sa a fost rănită în stomac.

"Ne făceam drum către ieșire și chiar când am ajuns în dreptul ușii am simțit o explozie puternică și toată lumea a început să țipe. A fost o explozie uriașă — o puteai simți în piept. Era haotic. Toată lumea țipa și fugea încercând să iasă", a povestit una dintre participantele la concert, Catherine Macfarlane pentru Reuters.

Elena Semino, care își aștepta fata de 17 ani la ghișeul de vânzări de bilete la momentul exploziei, s-a numărat și ea printre răniți: "Am simțit o căldură puternică în gât și când am privit în sus, erau corpuri peste tot", a declarat ea pentru The Guardian.

Un altă participantă la concert a declarat că a simțit o explozie puternică atunci când se pregătea să părăsească arena, urmată de țipete și de haosul provocat de miile de oameni care încercau să scape.

Un videoclip postat pe Twitter arată fanii, mulți dintre ei tineri, țipând și alergând. Părinții și rudele disperate îi căutau pe cei dragi, postând imagini pe rețelele de socializare și solicitând informații. "Vă rog distribuiți toți asta, sora mea mai mică Emma a fost la Ari la concert în seara asta în #Manchester și nu răspunde la telefon. Ajutați-mă, vă rog", se indica într-un astfel de mesaj, postat alături de o imagine a unei fete blonde cu flori în păr.

Paula Robinson, de 48 de ani, din West Dalton, a declarat că se afla la gara de lângă arenă, împreună cu soțul ei, atunci când a simțit explozia și a văzut zeci de fete țipând și fugind. Robinson a dus zeci de adolescente la un hotel Holiday Inn Express din apropiere și a postat pe Twitter numărul ei de telefon pentru părinții îngrijorați. Femeia — care potrivit The Independent a luat în grija sa aproximativ 50 de adolescenți — povestește că telefonul său a sunat în continuu de când și-a distribuit numărul pe rețeaua de socializare.

În prezent, autoritățile tratează explozia produsă în sala de concerte Manchester Arena drept incident terorist. Poliția crede că atacul a fost comis de un singur atentator, care a detonat un dispozitiv exploziv și a fost ucis în deflagrație. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă atentatorul a acționat singur sau nu.