Moldtelecom – 25 de ani în care creăm viitorul împreună

Dan Mitriuc, Director General Moldtelecom “Suntem mândri ca la împlinirea celor 25 de ani de activitate să fim în continuare driver-ul vieţii digitale din ţară. Suntem numărul 1 în Internet fix şi Televiziune digitală, în Internet mobil şi în telefonie fixă. Competenţele acumulate ne permit să fim în tendinţe mereu cu dezvoltarea tehnologică mondială şi chiar mai mult, să aducem de fiecare dată inovaţii la noi în ţară.Punem accent cu desăvârşire pe îmbunătățirea permanentă a experienţei abonaţilor în utilizarea serviciilor şi vom continua să investim în dezvoltare de noi servicii inovative şi lansare de cele mai generoase oferte.”

Sunt 25 de ani de competenţe care au adus posibilităţile infinite ale serviciilor de telecomunicaţii în mâna a 1 924 376 de abonaţi. Astăzi, peste 90 % din populaţia ţării are acces la Internet de viteză maximă de până la 1 Gpbs, poziţionând Moldova în topul țărilor la nivel mondial.

Am adus bucuria comunicării în fiecare casă cu serviciile de telefonie fixă, începând cu 1993, anul în care a fost lansatăcompania Moldtelecom. De atunci împreună am creat şi cea mai mare familie, care acum este de circa 3000 de angajaţi, devenind unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul statului, cu defalcări anuale în formă de taxe şi impozite pe dividende de circa 350 000 000 lei anual.

Am continuat apoi să dezvoltăm piaţa serviciilor de telecomunicaţii din Moldova şi am lansat primul serviciu de Internet fix iniţial prin tehnologia dial up, apoi prin tehnologiaADSL şi prin fibră optică. Am remarcat o evoluţie spectaculoasă a Internetului încă din primii ani de la lansare şi am continuat să investim în infrastructură ca astăzi reţeaua de fibră optică Moldtelecom să fie de 10 ori mai rapidă decât oricare alta din ţară. În 2017 Moldtelecom este lider pe piaţa serviciilor de Internet fix cu o cotă de piaţă de 65% după numărul de abonaţi şi de 61% după cifra de afaceri.

Am continuat să extindem posibilităţile de comunicare şi am lansat în 2007 serviciile de telefonie mobilă Unite oferite iniţial pe baza tehnologiei CDMA2000. Am evoluat, am investit ca astăzi să te bucuri de posibilitatea de a comunica din orice colţ al ţării în reţea 3G cu acoperire naţională şi reţea 4G cu acoperire în cele mai mari oraşe din ţară, ce îţi oferă acces la Internet mobil, la viteză maximă de până la 175 Mbps.

Pentru că îţi place să comunici permanent, să fii la curent cu tot ce este nou, pentru că eşti utilizator avansat care are nevoie de mult trafic de date, am lansat cu consecvenţă oferte atractive pentru tine. Ca rezultat, 2.105.938 GB este traficul mediu lunar consumat de abonaţii Unite şi 16 GB este traficul mediu consumat de un singur abonat. De aceea, astăzi, Unite este operatorul numărul 1 în Internet mobil, abonaţii căruia generează 54% din totalul traficului de date din ţară. În plus, împreună în ultimii 2 ani consecutiv, înregistrăm şi cel mai mare tempo de creştere pe piaţa serviciilor de telefonie mobile.Conform datelor ANRCETI, în 2017 baza de abonaţi Unite a avut cea mai însemnată majorare, de 7%. Mai mult decât atât, o creştere spectaculoasă, de 9,6% a fost înregistrată de Unite şi la capitolul vânzări, fiind de altfel şi unicul operator pe piaţă care s-a bucurat în ultimul an de majorare a vânzărilor.

Am completat portofoliul serviciilor oferite şi în anul 2010 am lansat primul serviciu de televiziune digitală interactivă IPTV din Republica Moldova, conectând abonaţii la o nouă lume digitală, în care culorile, sunetul şi detaliile sunt perfecte. Astăzi ai la îndemână peste 180 de canale TV cu conţinut divers, pe gustul fiecărui membru al familiei.

Pentru că timpul e atât de important şi ai atâtea lucruri frumoase de realizat, continuăm să dezvoltăm şi lansăm servicii inovative pentru tine. Am revoluţionat piaţa serviciilor de televiziune digitală şi Internet prin lansarea serviciilor Arhiva TV, Multiscreen, Smart TV, Cloud Camera.

Ai posibilităţi infinite cu serviciile de telecomunicaţii Moldtelecom care îţi sunt la îndemână în orice moment al vieţii ca să reuşeşti în tot ce ţi-ai propus să faci.

De 25 de ani suntem alături de tine oricând ai nevoie. În familie. La lucru. La distracţie. Împreună am devenit operatorul numărul 1 în servicii mobile – fixe – Internet – TV integrate.

Cu această ocazie, împlinirea a 25 de ani de activitate, am restilizat logo-ul companiei Moldtelecom ca să fim în constantă tendinţă cu tine – împreună.

