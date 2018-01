Moldoveancă din diaspora: Psihologic, sunt cei mai grei 18 ani de când sunt în Italia

”Am plecat din Moldova la sfârșitul lunii decembrie a anului 1999. Aveam trei copii, iar salariul îl aveam cu întârziere de câteva luni. Nu ne ajungea nici pentru alimentație, nici pentru a achita plățile de consum electric și apă, căci căldură în apartament nu mai aveam de doi ani. Am împrumutat 1000 de dolari de la o cunoscută și am pornit la drum cu o viză de turist pentru Olanda. Am mers cu alte trei femei, eu a patra, iar cu șoferul se făceau cinci pasageri, într-un Jiguli 09 (dacă mai tineți minte cât de mici erau ….astăzi nici nu-mi imaginez cum am putut să încăpem cu toții în el!)”, mărturisește femeia.

Xenia Lozinschi spune că cel mai mare vis al ei este să vadă Basarabia unită cu România.

”Cel mai mare vis (sper să nu mor până atunci) … poate nu atât pentru mine, cât pentru copiii și nepoții mei, este să-mi văd Basarabia unită cu România, să fim parte din Europa cât mai curând posibil, ca odată și pentru totdeauna să ștergem din memoria noastră paranteza nefericită a socialismului-comunist totalitar care a distrus istoria, patrimoniul cultural și spiritual al neamului nostru”, povestește basarabeanca.

Întreaga poveste a Xeniei Lozinschi, drumul pe care l-a parcurs în toți acești ani fiind în Italia, o puteți citi pe blogul elenarobu.md.