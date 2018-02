Moldoveancă din Germania care ajută bătrânii singuratici de acasă

Tatiana Jizdan are 30 de ani, este născută la Anenii Noi, satul Geamana. Și-a făcut studiile în România și a devenit învățător pentru clasele primare și preșcolare în România. A activat 2 ani la Chișinău, la o gradiniță privată, dar salariul mizer pe care îl primea a făcut-o să renunțe și să plece din Moldova. De trei ani este în Germania, în orașul Offenbach am Main .A devenit cunoscută prin inițierea proiectului ”Adoptă un bătrân”, care ajută bătrânii singuratici din Moldova, scrie pe blogul ei , jurnalista Elena Robu.

Tatiana Jizdan acceptat să împărtășească, în cadrul interviului pentru blogul elenarobu.md, despre cauzele plecării din Moldova, despre proiectul ”Adoptă un bătrân”, dar și cum vede tânăra viitorul R. Moldova.

”Prima tentativă de a pleca din R. Moldova a fost în 2014. M-am dus în Rusia, dar nu am putut sta mai mult de 5 luni acolo. Nu am găsit nimic de ce să mă agăț și nu am putut rezista dorului de acasă. Acolo toată lumea si viața îmi părea rece. Atunci am decis că vreau să mă stabilesc acasă. Din toate resursele financiare, am deschis un butic în magazinul Gemenii, însă taxele enorme imediat m-au pus la pământ. În 5 luni eram deja în faliment total”, povestește tânăra.

Moldoveanca spune că proiectul ”Adoptă un bătrân” a venit ca o idee de moment, mai mult personală. ”Pe facebook mi-a apărut o postare legată de deschiderea unei brutarii de către AO ,, Prezicere devină „, ale cărei venituri aveau să susțină un centru de ocrotire a femeilor abuzate. Am decis să cumpăr zilnic câte 5 pâini și i-am propus dnei Valentina Geamana să o dea bătrânilor singuratici”, mărturisește Tatiana Jizdan.

