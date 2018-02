Moldovean, învinuit de proxenetism, anunțat în căutare internațională: Ar fi racolat tinere pentru prostituție în Franța

În luna ianuarie 2018, după ce a făcut cunoştinţă, pe o reţea de socializare, cu o tînără de 19 ani din Chişinău, inculpatul, împreună cu un cetăţean al Republicii Moldova, i-au fixat acesteia o întălnire într-un local din capitală.

Aflând că are o situaţie materială precară, cetăţeanul francez i-a promis fetei că are şansa să-şi schimbe viaţa dacă îl va urma la Paris, unde urmează să presteze servicii sexuale contra a 55 de euro per client, într-un apartament închiriat în acest scop, iar complicele său moldovean, urmând să-i asigure paza.

Pub

Primind acordul tinerei, acesta i-a procurat bilet de avion pe cursa Chişinău - Paris, însă călătoria nu a avut loc, deoarece acţiunile acestuia au fost curmate, fiind reţinut la Chişinău.

În prezent, acesta este cercetat în stare de arest preventiv, ia complicele acestuia – cetăţean al Republicii Moldova, este anunţat în căutare internaţională. Cei doi ar fi comis acţiuni similare şi în privinţa altor tinere din Republica Moldova, care ar fi fost racolate pentru a se prostitua în Franţa.