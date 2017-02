Moldova - o destinație tot mai accesibilă pentru turiștii polonezi

În perioada 17-19 februarie, Asociaţia Naţională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) împreună cu partenerii și membrii acesteia, participă la cea de-a 28 ediție a expoziției de turism „Tour Salon”, din orașul Poznan, Polonia. Evenimentul adună în fiecare an experți din domeniu din peste 40 de țări ale lumii, iar participarea Moldovei la expoziție a fost posibilă datorită suportului strategic din partea Proiectului de Competitivitate din Moldova și al Guvernului Suediei, care susțin dezvoltarea sectorului turismului.

Profesioniştii dar şi vizitatorii vor avea posibilitatea să comunice și să afle mai multe detalii despre oferta turistică a Moldovei atât de la reprezentanţii departamentelor de turism receptor prezenți la standul Moldovei (companiile turistice „Solei”, „TatraBis”, „Visit Moldova”) cât şi de la cei ai vinăriilor („Maurt”, „Asconi”, „Castel Mimi” și „Purcari”), care voor oferi spre desgutarea Vinul Moldovei.

Fiecare companie își propune ca prin participarea la expoziție să consolideze unele parteneriate deja existente şi să stabilească noi relaţii de colaborare. Piața Poloniei este una prioritară pentru sector, iar în ultimii ani a fost înregistrată o creștere a numărului de turiști polonezi care vizitează Moldova. În 2015, numărul turiștilor polonezi care au vizitat Moldova a constituit 4% din numărul total al turiștilot, iar în perioada ianuarie-septembrie al lui 2016, a fost înregistrată o creștere de 4,6%. Mai mult, în 2016, ANTRIM a înregistrat o creștere semnificativă a cererii pentru tururi vinicole, gastronomice și cultural-istorice din partea turiștilor polonezi și rezervări confirmate pentru primăvara-toamna 2017.

La târgul de turism sunt promovate rutele turistice dedicate special pentru piața poloneză și atracțiile turistice de pe ambele maluri ale râului Nistru, prin distribuirea materialelor informative create cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova și al Guvernului Suediei Sida și din cadrul programului finanțat de UE și implementat de PNUD „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.

Ca parte a campaniei de promovare, va avea loc o prezentare a ofertei turistice și a evenimentelor culturale, unde peste 30 de reprezentanți ai mass-media de specialitate din Polonia, dar și publicul larg vor avea ocazia să participe și să câștige la tombola organizată.

Emilian Dzugas, Președintele ANTRIM: „Polonia este una din piețile țintă pentru sectorul turismului receptor din Moldova pentru anul 2017. Participarea noastră la acest târg face parte dintr-un program complex de promovare a ţării ca destinaţie turistică vinicolă, cu accent pe gastronomie, cultură și ospitalitate. Pentru următoarea perioadă planificăm activităţi B2B, tururi de familiarizare pentru mass-media din Polonia, campanii de promovare digital.”

Sectorul turismului este una din industriile competitive din Moldova, care un potențiale mare de dezvoltare, iar cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova, implementat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, acest domeniu a înregistat o creștere semnificativă în ulitmii ani.

Doina Nistor, director, Proiectul de Competitivitate din Moldova: „Numărul turiștilor străini care aleg Moldova drept destinație este în continuă creștere și, deoarece considerăm că există un mare potențial, vom oferi întregul suport pentru dezvoltarea domeniului. Moldova organizează o serie de evenimente culturale, gastronomice, vinicole, sub brandul de țară Pomul Vieții, care reprezintă mijloace eficiente de atragere a turiștilor în Republica Moldova. Începând cu anul 2013, cu susținerea USAID au fost realizați pași importanți pentru brandingul, poziționarea și promovarea Republicii Moldova drept o nouă destinație turistică.”

Reprezentarea Moldovei la expoziție face parte din programul de marketing și promovare pentru piața Poloniei, implementat de ANTRIM în colaborare cu sectorul privat, cu suportul strategic al Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.

Despre ANTRIM

ANTRIM contribuie prin activitățile pe care le desfășoară la consolidarea relațiilor din mediul de afaceri din industria turismului și la promovarea Republicii Moldova ca destinație turistică. În acest sens, ANTRIM a organizat o serie de evenimente și activități precum campanii de comunicare în interiorul țării și în afara ei, împreună cu partenerii de dezvoltare și cu partenerii Guvernamentali.

Despre suportul USAID în industria turismului

Proiectului de Competitivitate din Moldova, implementat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, prin Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA), a susținut industria turismului din RM începând cu anul 2013, realizând pași importanți pentru brandingul, poziționarea și promovarea țării drept o nouă destinație turistică, fiind definită și oferta turistică a țării. Pentru a spori atractivitatea Moldovei din punct de vedere istoric, cultural și gastronomic, precum și pentru a valorifica tradițiile milenare în vinificație, turismul vinicol a fost identificat ca fiind produsul turistic cu cel mai mare potențial de creștere.

Abordarea complexă a domeniului se concentrează asupra următoarelor aspecte: promovarea Moldovei ca destinație turistică pe piețele-cheie (campanii, expoziții, branding de țară cu Pomul Vieții și Vinul Moldovei, promovare în presa internațională etc.); modernizarea serviciilor turistice (vinării, pensiuni rurale, artizani etc.); dezvoltarea de noi produse turistice (tururi vinicole și gastronomice, drumeții, ciclism, MICE); îmbunătățirea forței de muncă a sectorului (cunoștințe despre produse, serviciul clienți etc.); creșterea calității furnizorilor de servicii turistice; asigurarea unui cadru legal favorabil pentru turismul intern; elaborarea unei politici de turism și a unei strategii în comun cu Organizația Mondială a Turismului.