Moldova țintește piețe externe cu milioane de potențiali turiști în 2018. Oferta turistică a Moldovei, promovată la cel mai mare târg de profil din Italia

Evenimentul s-a desfășurat la mijlocul lunii octombrie în orașul Rimini din Italia, iar prezența Republicii Moldova la acest important târg de profil reconfirmă importanța suportului continuu al Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, acordat pentru dezvoltarea sectorului turismului din țara noastră, un domeniu strategic și competitiv.

La TTG Incontri 2017 au fost promovate destinațiile turistice, circuitele culturale, turismul rural și vitivinicol și au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă dedicate Moldovei. Totodată, cei mai mari turoperatori și agenții de turism din Italia au stabilit contacte cu reprezentanții companiilor din Republica Moldova urmare a prezentării ofertei turistice a țării.

Natalia Țurcanu, director executiv al Asociației Naționale pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM): „În situația unor bugete limitate alocate pentrupromovarea Republicii Moldova pe plan extern, este foarte importantăconcentrarea resurselor financiare pe activități de marketing și promovarecoordonate cu sectorul privat și asociativ din industria turismului, autoritățilecentrale și partenerii de dezvoltare. Rezultatele înregistrate în acest an în urmaimplementării activităților de promovare pe piețelețintă, precum Italia și Polonia, în special cele înregistrate la expoziția deturism TTG Incontri din Rimini, confirmă necesitatea consolidării eforturilor șiresurselor.”

Diana Lazăr, vicedirector al Proiectului de Competitivitate din Moldova: „Italia este una dintre cele trei piețe țintă identificate pentru turismul receptor din Republica Moldova. Alături de Polonia și România, Italia poate deveni o sursă bună de turiști interesați să ne viziteze țara. În cadrul Proiectului de Competitivitate din Moldova am realizat o analiză profundă de marketing cu un expert al Organizației Mondiale a Turismului și am elaborat un cadru de marketing și promovare. Astfel, am stabilit că noi trebuie să ne focusăm foarte bine pe aceste piețe țintă pentru turismul receptor.”

Participarea pentru prima dată a Republicii Moldova la TTG Incontri 2017 a avut ecouri și în presa de specialitate. „Republica Moldova a debutat pe piața italiană” este titlul apărut în revista de nișă Travel Quotidiano, care menționează că țara noastră are toate atuurile unei destinații turistice. „Opt motive să călătorești în Moldova – una dintre cele mai puțin vizitate țări din Europa” este recomadarea celor de la The Journal by Intrepid Travel.

Republica Moldova se regăsește și printre „10 locuri care merită mai mulți turiști” de la National Geographic.

Participarea Republicii Moldova la târguri și expoziții internaționale de profil poate atrage tot mai mulți expați, iar oferta turistică are șanse mari să devină tot mai cunoscută pentru străini. Numai de la începutul acestui an, aproape 40 jurnaliști din Italia și Polonia au fost invitați să descopere Moldova și să promoveze potențialul turistic al țării noastre. Pe lângă tururi de presă, s-a desfășurat, în august, a doua ediție a proiectului fotografic „Discover the routes of life”. 12 fotografi străini și locali au explorat unicitatea turistică a Moldovei în cadrul unui eveniment orientat spre turismul de aventură ușoară – un amestec dintre cultură, natură, gastronomie și drumeție. Toate aceste acțiuni au fost organizate cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, în parteneriat cu Asociația

Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM).

Asemenea acțiuni se înscriu în noua campanie de promovare în străinătate a Republicii Moldova – „Be our guest!” („Fii oaspetele nostru!”). Brandul turistic de țară „Moldova: Descoperă căile vieții” va fi prezent, în noiembrie, la Târgul de Turism Warsaw din Polonia. De la începutul acestui an, ANTRIM, cu sprijinul Proiectului de Competitivitate din Moldova, a organizat participarea

Republicii Moldova la alte patru expoziții internaționale: Salonul Turistic de la Poznan (februarie), ITB Berlin (martie), BIT Milano (aprilie), JATA din Tokyo (septembrie).