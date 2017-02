Moldova Fashion Days - evenimentul la care se inspiră modă şi se expiră stil!

Primăvara este anotimpul care inspiră la schimbări, aduce explozii de culori și provoacă imaginația oricărei femei care se vrea frumoasă și în pas cu ultimele tendinţe ale modei. Designerii autohtoni pregătesc noile colecții, pe care vom avea ocazia să le admirăm, live, la Moldova Fashion Days, pe 25 și 26 martie, începând cu ora 19:00, în Showroom-ul Land Rover/Jaguar/Volvo, de pe Bulevardul Dimitrie Cantemir 14.

Familiarizaţi cu noutăţile acestui sezon în materie de culori, croieli, forme, lungimi şi volume, designerii autohtoni lucrează de zor pentru a pregăti ținute inedite, pline de expresivitate și bun gust ca să surprindă cât mai plăcut publicul la Moldova Fashion Days.

Printre designerii care își prezintă colecţiile, pentru prima dată, sub privirile curioase ale publicului, la Moldova Fashion Days sunt: Maliny, Promesse, Anastasia Che, Privato, Sophie . Anterior, datorită debutului în cadrul acestui show, mulți designeri au reușit să se afirme în industria fashion. Moldova Fashion Days reușește, deja, de 11 ediții, să fie locul de lansare a noilor colecții de branduri autohtone consacrate, dar și o platformă de lansare pentru tinerii designeri.

An de an, industria modei prinde turații tot mai mari, asigurând locuri de muncă pentru peste 20 de mii de femei în Republica Moldova. Brandurile locale sunt tot mai des întâlnite la prezentările de modă şi expoziţii de renume din marile oraşe are lumii, cum ar fi Londra, Paris, Madrid ș.a.

Reamintim că evenimentul MFD este organizat sub egida Asociației Patronale din Industria Ușoară (APIUS) cu susținerea partenerilor strategici: Proiectul de competitivitate al USAID, Agenția pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională a Suediei (Sida) și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO).